Огромный корабль вспыхнул в российском городе, есть погибший. Кадры с места

Во Владивостоке вспыхнуло рыболовное судно. Огонь охватил 200 квадратных метров. Всё случилось у пирса в бухте Золотой рог. По предварительным данным от МЧС России, 24 человека спасены, есть погибший.
В тушении пожара участвуют 17 единиц техники и 70 человек личного состава. Пожар удалось локализовать. Причины возгорания выясняются.
8 июня в Подмосковье вспыхнул мощный пожар на складах с горючим материалом. Огонь распространился на 21 тысячу квадратных километров. С места возгорания доносились взрывы. На 13 тысячах квадратных метров обрушилась кровля, огонь перешел на соседнее здание. Спасателям помогали местные жители: люди носили им питьевую воду.
До этого в Екатеринбурге двое суток горел гигантский полигон твердых бытовых отходов. Помимо спасателей, на месте работали 5 бульдозеров, 7 самосвалов.
Прочитайте инструкцию о том, как действовать при пожаре. Ранее пожарный объяснял, в каких домах опаснее всего жить и у кого есть шансы спастись из горящей квартиры. Эти инструкции могут спасти вам жизнь.