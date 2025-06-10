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Происшествия Огромный корабль вспыхнул в российском городе, есть погибший. Кадры с места

Огромный корабль вспыхнул в российском городе, есть погибший. Кадры с места

В тушении участвуют 70 спасателей

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Корабль сильно пострадал | Источник: МЧС РоссииКорабль сильно пострадал | Источник: МЧС России

Корабль сильно пострадал

Источник:

МЧС России

Во Владивостоке вспыхнуло рыболовное судно. Огонь охватил 200 квадратных метров. Всё случилось у пирса в бухте Золотой рог. По предварительным данным от МЧС России, 24 человека спасены, есть погибший.

Источник:

МЧС России

В тушении пожара участвуют 17 единиц техники и 70 человек личного состава. Пожар удалось локализовать. Причины возгорания выясняются.

8 июня в Подмосковье вспыхнул мощный пожар на складах с горючим материалом. Огонь распространился на 21 тысячу квадратных километров. С места возгорания доносились взрывы. На 13 тысячах квадратных метров обрушилась кровля, огонь перешел на соседнее здание. Спасателям помогали местные жители: люди носили им питьевую воду.

До этого в Екатеринбурге двое суток горел гигантский полигон твердых бытовых отходов. Помимо спасателей, на месте работали 5 бульдозеров, 7 самосвалов.

Прочитайте инструкцию о том, как действовать при пожаре. Ранее пожарный объяснял, в каких домах опаснее всего жить и у кого есть шансы спастись из горящей квартиры. Эти инструкции могут спасти вам жизнь.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
Пожар Судно Корабль
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