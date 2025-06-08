Над спальным районом Ярославля поднялся столб черного дыма: что горело

Над Дзержинским районом Ярославля днем 8 июня поднялся столб черного дыма. Его было видно из разных концов Брагина. А запах гари распространялся на ближайшие кварталы.
Пожар многие снимали на фото и видео. В соцсетях писали, что горел частный дом. В МЧС эту информацию подтвердили.
«Выезжали по сообщению о возгорании частного дома по адресу: Ярославль, деревня Старое Брагино, дом № 14», — прокомментировали в ведомстве.
По предварительной информации, пострадавших в ЧП нет.
Напомним, в МЧС назвали причину масштабного пожара в Переславле-Залесском, когда сгорел туристический комплекс «Блинная». Сам пожар случился в январе 2025 года. Изначально предполагалось, что огонь начал распространятся из-за нарушения правил эксплуатации самодельной сушильной камеры на втором этаже. Однако на днях в МЧС озвучили новую версию. Оказалось, что один из работников организации оставил без присмотра включенную в электросеть плиту, вследствие чего произошло возгорание. Сейчас виновного ищут.