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Происшествия Над спальным районом Ярославля поднялся столб черного дыма: что горело

Над спальным районом Ярославля поднялся столб черного дыма: что горело

Ответ дали в МЧС

4 886
9 комментариев
Над Ярославлем поднялся столб черного дыма | Источник: читатель 76.RUНад Ярославлем поднялся столб черного дыма | Источник: читатель 76.RU

Над Ярославлем поднялся столб черного дыма

Источник:

читатель 76.RU

Над Дзержинским районом Ярославля днем 8 июня поднялся столб черного дыма. Его было видно из разных концов Брагина. А запах гари распространялся на ближайшие кварталы.

Пожар многие снимали на фото и видео. В соцсетях писали, что горел частный дом. В МЧС эту информацию подтвердили.

«Выезжали по сообщению о возгорании частного дома по адресу: Ярославль, деревня Старое Брагино, дом № 14», — прокомментировали в ведомстве.

По предварительной информации, пострадавших в ЧП нет.

Видео с места пожара

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram, Жесть Ярославль / Telegram, читатель 76.RU

Напомним, в МЧС назвали причину масштабного пожара в Переславле-Залесском, когда сгорел туристический комплекс «Блинная». Сам пожар случился в январе 2025 года. Изначально предполагалось, что огонь начал распространятся из-за нарушения правил эксплуатации самодельной сушильной камеры на втором этаже. Однако на днях в МЧС озвучили новую версию. Оказалось, что один из работников организации оставил без присмотра включенную в электросеть плиту, вследствие чего произошло возгорание. Сейчас виновного ищут.

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
9
Гость
8 июня, 21:18
Из разных концов Брагина? Вы название деревни всегда будете склонять? Как хорошо, что ты, Лещенкова не пошла работать в школу
Гость
8 июня, 17:19
Скоро на этом месте возведут человейник.
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