Над спальным районом Ярославля поднялся столб черного дыма: что горело

Над Ярославлем поднялся столб черного дыма Источник: читатель 76.RU











Над Дзержинским районом Ярославля днем 8 июня поднялся столб черного дыма. Его было видно из разных концов Брагина. А запах гари распространялся на ближайшие кварталы.

Пожар многие снимали на фото и видео. В соцсетях писали, что горел частный дом. В МЧС эту информацию подтвердили.

«Выезжали по сообщению о возгорании частного дома по адресу: Ярославль, деревня Старое Брагино, дом № 14», — прокомментировали в ведомстве.

По предварительной информации, пострадавших в ЧП нет.

Видео с места пожара Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram, Жесть Ярославль / Telegram, читатель 76.RU