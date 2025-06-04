Предпринимателя затолкали в багажник машины с мигалками в центре Москвы: а что это было на самом деле?

Мужчина, которого положили в багажник, сам может оказаться преступником Источник: Евгений Петров / MSK1.RU











Похищение бизнесмена и блогера Арега Щепихина с Ярославского вокзала в Москве оказалось задержанием. Его подозревают в публичных действиях, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Об этом сообщил министр Чеченской Республики по нацполитике Ахмед Дудаев в своем telegram-канале. Подробнее о происшествии — в нашем материале.

Что произошло

На Ярославском вокзале четверо человек пронесли мужчину через здание, запихнули в багажник черного Mercedes с мигалками и представительскими номерами и увезли в неизвестном направлении, передают наши коллеги из MSK1.RU. Происходящее попало на видео. На записи мужчина кричит и просит вызвать полицию. Очевидцы решили, что это могло быть похищение.

Мужчина отказался идти в машину добровольно Источник: Baza / Telegram

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, полиция проводит проверку по факту похищения мужчины. Позже похожее авто видели на Киевском шоссе. Машине перегородили проезд сотрудники ДПС.

Похожее авто видели на Киевском шоссе Источник: Осторожно, новости / Telegram

Затем иномарку вернули к зданию Ярославского вокзала, на парковку рядом с пятым выходом со станции метро «Комсомольская». Как пишут «Известия», с Mercedes сняли отпечатки пальцев. Из машины также достали несколько сумок, которые унесли в служебную полицейскую машину. Шестерых мужчин, которые выглядят и одеты как мужчины, тащившие человека в багажник, сначала отвели в отдел полиции. После, по словам корреспондента MSK1.RU, часть посадили в служебные машины.

Кого «похитили»

Мужчиной, который просил о помощи, оказался бизнесмен Арег Щепихин. На своей странице во ВКонтакте он называет себя: «Герой России! Market Maker! The royal family of Russia Инсайдер № 1 Визионер № 1 Трендсеттер № 1 Федеральный ведущий Национальный спикер Трекер».

Незадолго до инцидента на вокзале мужчина опубликовал в соцсетях ролик с критикой некоего чеченца, его семьи, национальности и религии прямо с Ярославского вокзала.

По данным MSK1.RU, его мать подтвердила, что именно Арег на видео.

«На видео мой сын. Общалась в последний раз с ним сегодня в девять вечера. Ничего необычного не было, это был разговор мамы и сына», — сказала женщина.

Почему бизнесмена увезли

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг данные о похищении. По его словам, Арега Щепихина задержали в Москве в рамках проверки на оскорбление чувств верующих (ст. 148 УК РФ).

«Преступник Арег Щепихин, который открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей, был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы», — написал Дудаев.

По его словам, МВД по Чеченской Республике проводит соответствующую проверку с 3 июня. Он уверен, что в отношении Щепихина будут предприняты все необходимые меры процессуального характера, как того требует закон.

При этом столичные полицейские все же задержали шесть участников событий на Ярославском вокзале.

«Вечером 3 июня столичными полицейскими задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс. Они доставлены для разбирательства в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале МВД России.