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Происшествия «Понадобились две скорых»: в Ярославле в ДТП пострадали четыре человека. Видео

«Понадобились две скорых»: в Ярославле в ДТП пострадали четыре человека. Видео

Автомобили столкнулись после празднования Дня города

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3 комментария
В Ярославле в ДТП пострадали четыре человека | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ Ярославле в ДТП пострадали четыре человека | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле в ДТП пострадали четыре человека

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Вечером 31 мая, после того, как отгремел праздничный салют на День города, в Ярославле произошло ДТП. Около 23:20 в районе дома 10/15 по Московскому проспекту в Красноперекопском районе столкнулись «Лада» и «Шевроле».

За рулем отечественной легковушки был 24-летний парень, а иномаркой управляла 21-летняя девушка. Сразу после столкновения на место вызвали медиков.

«Серьезное ДТП на Московском проспекте. Понадобились две скорых. Реанимация и медицина катастроф», — написали очевидцы в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

У одного из авто была разбита задняя часть | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramУ одного из авто была разбита задняя часть | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

У одного из авто была разбита задняя часть

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Пострадавшим оказывали помощь

Источник:

читатель 76.RU

В УМВД по Ярославской области рассказали, что во время столкновения пострадали четыре человека: 16-летний и 21-летний пассажиры «Шевроле», 24-летний водитель «Лады» и его 35-летний пассажир.

«В результате ДТП в амбулаторном лечении нуждаются: пассажиры автомобиля „Шевроле“, а также водитель автомобиля „Лада“. Пассажир автомобиля „Лада“ госпитализирован», — уточнили в региональном УМВД.

Сейчас правоохранители разбираются в причинах случившегося.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
ДТП Московский проспект День города Полиция
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Комментарии
3
Гость
1 июня, 09:59
Встретились два зумера, имвседолжны. Хорошо погуляли.
Гость
1 июня, 11:10
Ну а теперь, если он честный человек, он просто обязан на ней жениться! 🤡
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