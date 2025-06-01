«Понадобились две скорых»: в Ярославле в ДТП пострадали четыре человека. Видео

В Ярославле в ДТП пострадали четыре человека Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Вечером 31 мая, после того, как отгремел праздничный салют на День города, в Ярославле произошло ДТП. Около 23:20 в районе дома 10/15 по Московскому проспекту в Красноперекопском районе столкнулись «Лада» и «Шевроле».

За рулем отечественной легковушки был 24-летний парень, а иномаркой управляла 21-летняя девушка. Сразу после столкновения на место вызвали медиков.

«Серьезное ДТП на Московском проспекте. Понадобились две скорых. Реанимация и медицина катастроф», — написали очевидцы в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

У одного из авто была разбита задняя часть Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Пострадавшим оказывали помощь Источник: читатель 76.RU

В УМВД по Ярославской области рассказали, что во время столкновения пострадали четыре человека: 16-летний и 21-летний пассажиры «Шевроле», 24-летний водитель «Лады» и его 35-летний пассажир.

«В результате ДТП в амбулаторном лечении нуждаются: пассажиры автомобиля „Шевроле“, а также водитель автомобиля „Лада“. Пассажир автомобиля „Лада“ госпитализирован», — уточнили в региональном УМВД.