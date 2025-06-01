Фейерверк озарил Стрелку: яркие кадры эффектного шоу над Волгой. Видео

Вечером 31 мая ярким салютом завершилась праздничная программа, посвященная 1015-летию Ярославля. Фейерверк подарило городу местное крупное предприятие
Перед запуском над Которослью выступили флайдбордисты, спортсмены крутили пируэты над водной гладью, затем загорелись пиротехнические фонтаны и прогремел долгожданный салют.
В этом году залпы длились 7 минут — на минуту меньше прошлого года. Публикуем эффектные кадры.
Традиционно ярославцы и гости города смотрели запуск фейерверка с Волжской и Которосльной набережных. Кроме того, хороший вид открывался в Коровниках и Тверицах. Кто-то предпочел смотреть на салют с Октябрьского моста или с моста с Московского проспекта.
После салюта в городе традиционно собрались огромные толпы на остановках.
В нашем онлайн-репортаже собрали яркие события этого Дня города — видео авиашоу и выступления флайдбордистов, а также выступление творческих коллективов, обзор на еду и другие гвозди программы.