Фейерверк озарил Стрелку: яркие кадры эффектного шоу над Волгой. Видео

Показываем кадры салюта в Ярославле в День города Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вечером 31 мая ярким салютом завершилась праздничная программа, посвященная 1015-летию Ярославля. Фейерверк подарило городу местное крупное предприятие

Перед запуском над Которослью выступили флайдбордисты, спортсмены крутили пируэты над водной гладью, затем загорелись пиротехнические фонтаны и прогремел долгожданный салют.

В этом году залпы длились 7 минут — на минуту меньше прошлого года. Публикуем эффектные кадры.

Видео салюта Источник: Читательница 76.RU Ольга

Сперва прошло шоу флайдбордистов в свете лазеров Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Выступающие летали над водой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В темноте каждое движение выглядело эффектно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пиротехнический фонтан подчеркнул пролеты флайдбордистов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В этом номере смешались и огонь, и вода Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ровно в 23:00 над Волгой раздался салют Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Многие пришли на берег парами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С юбилеем, любимый город! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Салют во всей красе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Только посмотрите, сколько было зрителей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Алые залпы салюта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Традиционно ярославцы и гости города смотрели запуск фейерверка с Волжской и Которосльной набережных. Кроме того, хороший вид открывался в Коровниках и Тверицах. Кто-то предпочел смотреть на салют с Октябрьского моста или с моста с Московского проспекта.

После салюта в городе традиционно собрались огромные толпы на остановках.