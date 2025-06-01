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Город День города Ярославля Фоторепортаж Фейерверк озарил Стрелку: яркие кадры эффектного шоу над Волгой. Видео

Фейерверк озарил Стрелку: яркие кадры эффектного шоу над Волгой. Видео

Публикуем фоторепортаж

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Показываем кадры салюта в Ярославле в День города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоказываем кадры салюта в Ярославле в День города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Показываем кадры салюта в Ярославле в День города

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером 31 мая ярким салютом завершилась праздничная программа, посвященная 1015-летию Ярославля. Фейерверк подарило городу местное крупное предприятие

Перед запуском над Которослью выступили флайдбордисты, спортсмены крутили пируэты над водной гладью, затем загорелись пиротехнические фонтаны и прогремел долгожданный салют.

В этом году залпы длились 7 минут — на минуту меньше прошлого года. Публикуем эффектные кадры.

Видео салюта

Источник:

Читательница 76.RU Ольга

Сперва прошло шоу флайдбордистов в свете лазеров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСперва прошло шоу флайдбордистов в свете лазеров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сперва прошло шоу флайдбордистов в свете лазеров

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Выступающие летали над водой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВыступающие летали над водой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Выступающие летали над водой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В темноте каждое движение выглядело эффектно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ темноте каждое движение выглядело эффектно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В темноте каждое движение выглядело эффектно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пиротехнический фонтан подчеркнул пролеты флайдбордистов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПиротехнический фонтан подчеркнул пролеты флайдбордистов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пиротехнический фонтан подчеркнул пролеты флайдбордистов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В этом номере смешались и огонь, и вода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ этом номере смешались и огонь, и вода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В этом номере смешались и огонь, и вода

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ровно в 23:00 над Волгой раздался салют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРовно в 23:00 над Волгой раздался салют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ровно в 23:00 над Волгой раздался салют

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие пришли на берег парами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМногие пришли на берег парами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие пришли на берег парами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С юбилеем, любимый город! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС юбилеем, любимый город! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С юбилеем, любимый город!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Салют во всей красе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСалют во всей красе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Салют во всей красе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Только посмотрите, сколько было зрителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТолько посмотрите, сколько было зрителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Только посмотрите, сколько было зрителей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Алые залпы салюта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАлые залпы салюта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Алые залпы салюта

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Традиционно ярославцы и гости города смотрели запуск фейерверка с Волжской и Которосльной набережных. Кроме того, хороший вид открывался в Коровниках и Тверицах. Кто-то предпочел смотреть на салют с Октябрьского моста или с моста с Московского проспекта.

После салюта в городе традиционно собрались огромные толпы на остановках.

В нашем онлайн-репортаже собрали яркие события этого Дня города — видео авиашоу и выступления флайдбордистов, а также выступление творческих коллективов, обзор на еду и другие гвозди программы.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Фейерверк Салют День города Шоу
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