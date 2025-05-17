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Происшествия Подробности «Упал с высоты»: глава СК Бастрыкин поручил провести проверку после гибели 4-летнего ярославца

«Упал с высоты»: глава СК Бастрыкин поручил провести проверку после гибели 4-летнего ярославца

Трагедия случилась на отдыхе в Египте

159
2 комментария
Ребенок погиб в египетском отеле | Источник: Игорь КосицынРебенок погиб в египетском отеле | Источник: Игорь Косицын

Ребенок погиб в египетском отеле

Источник:

Игорь Косицын

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после гибели четырехлетнего ребенка из Ярославля в египетском отеле.

«В средствах массовой информации сообщается, что в египетском отеле четырехлетний мальчик из Ярославля погиб, упав с высоты шести метров у бассейна. Со слов родителей, трагедия произошла из-за грубых нарушений правил безопасности со стороны отеля, так как отсутствовали предупреждающие знаки, которые установили после трагедии», — сообщили в Следственном комитете Российской Федерации днем 17 мая.

Напомним, что трагедия произошла во время отдыха на майских в Египте. Семья из Ярославля с двумя сыновьями-погодками, мальчишками 4 и 5 лет, не успели заселиться в отель, как всё случилось.

«Мальчики залезли на этот фонтан, у него никакого ограждения нет, высота бортика 40 сантиметров. Папа был рядом. Условно говоря, они были на каком-то расстоянии друг от друга. <…> Отец их окликнул, старший побежал к нему, а младший стал слезать, но не сориентировался и слез с другой стороны. А там — пропасть, то есть техническое пространство, и, соответственно, он упал. Мальчика отвезли в больницу, но у него были тяжелые травмы, перелом основания черепа. Сразу сказали, что шансов нет», — рассказал в беседе с 76.RU юрист семьи Игорь Косицын.

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На следующий день после трагедии семья улетела обратно домой, уже втроем. 15 мая ребенка привезли в Ярославль. 16 мая прошли похороны.

По словам Игоря Косицына, семья написала обращение в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Александр Бастрыкин поручил руководителю ярославского СК Александру Бессмельцеву организовать доследственную проверку и представить доклад.

Редакция портала 76.RU выражает соболезнования семье погибшего мальчика.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Смерть Погибший ребенок Египет Следственный комитет
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Комментарии
2
Гость
10 минут
Египет как бы наверное послал бастрыкина, ибо не распространяется его власть на Египет.
Гость
3 минуты
Всё, что происходит с маленьким ребёнком- это ответственность родителей.
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