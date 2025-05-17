«Упал с высоты»: глава СК Бастрыкин поручил провести проверку после гибели 4-летнего ярославца

Ребенок погиб в египетском отеле Источник: Игорь Косицын











Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после гибели четырехлетнего ребенка из Ярославля в египетском отеле.

«В средствах массовой информации сообщается, что в египетском отеле четырехлетний мальчик из Ярославля погиб, упав с высоты шести метров у бассейна. Со слов родителей, трагедия произошла из-за грубых нарушений правил безопасности со стороны отеля, так как отсутствовали предупреждающие знаки, которые установили после трагедии», — сообщили в Следственном комитете Российской Федерации днем 17 мая.

Напомним, что трагедия произошла во время отдыха на майских в Египте. Семья из Ярославля с двумя сыновьями-погодками, мальчишками 4 и 5 лет, не успели заселиться в отель, как всё случилось.

«Мальчики залезли на этот фонтан, у него никакого ограждения нет, высота бортика 40 сантиметров. Папа был рядом. Условно говоря, они были на каком-то расстоянии друг от друга. <…> Отец их окликнул, старший побежал к нему, а младший стал слезать, но не сориентировался и слез с другой стороны. А там — пропасть, то есть техническое пространство, и, соответственно, он упал. Мальчика отвезли в больницу, но у него были тяжелые травмы, перелом основания черепа. Сразу сказали, что шансов нет», — рассказал в беседе с 76.RU юрист семьи Игорь Косицын.

На следующий день после трагедии семья улетела обратно домой, уже втроем. 15 мая ребенка привезли в Ярославль. 16 мая прошли похороны.

По словам Игоря Косицына, семья написала обращение в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Александр Бастрыкин поручил руководителю ярославского СК Александру Бессмельцеву организовать доследственную проверку и представить доклад.