Собирается пробка: в Ярославле на оживленном участке дороги перевернулся грузовик. Видео

Ярославцы сообщают о пробке из-за ДТП во Фрунзенском районе Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram, Жесть Ярославль / Telegram











Утром 12 мая в Ярославле произошло ДТП с грузовиком. На пересечении Тормозного шоссе и Златоустинской улицы во «Фрунзенском районе» перевернулась «ГАЗель».

Забор смяло под кабиной упавшего грузовика. Вокруг места аварии разбросаны куски металла и пластика. «ГАЗель» завалилась на бок посреди проезжей части и перекрыла собой кусок полосы для движения.

Движение на участке было затруднено Источник: Яндекс.Пробки











Автомобили объезжали грузовик Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», движение на участке было затруднено. Утром там собралась пробка, автомобилисты предупреждали друг друга о заторе.

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что ДТП произошло около четырех утра. По предварительной информации, водитель грузовика не пострадал.

Еще одна авария утром 12 мая произошла на Московском проспекте. Там столкнулись «Шкода» и электробус. Из-за случившегося движение затруднено на проспекте Фрунзе, Суздальском шоссе и Московском проспекте от автовокзала в сторону центра.

Агрегатор оценивает дорожную обстановку в городе на 4 балла Источник: Яндекс.Пробки











В столкновении никто не пострадал Источник: «Безопасный регион», Темур Абдулаев / Дороги Ярославля / Telegram









