Собирается пробка: в Ярославле на оживленном участке дороги перевернулся грузовик. Видео

Утром 12 мая в Ярославле произошло ДТП с грузовиком. На пересечении Тормозного шоссе и Златоустинской улицы во «Фрунзенском районе» перевернулась «ГАЗель».
Забор смяло под кабиной упавшего грузовика. Вокруг места аварии разбросаны куски металла и пластика. «ГАЗель» завалилась на бок посреди проезжей части и перекрыла собой кусок полосы для движения.
Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», движение на участке было затруднено. Утром там собралась пробка, автомобилисты предупреждали друг друга о заторе.
В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что ДТП произошло около четырех утра. По предварительной информации, водитель грузовика не пострадал.
Еще одна авария утром 12 мая произошла на Московском проспекте. Там столкнулись «Шкода» и электробус. Из-за случившегося движение затруднено на проспекте Фрунзе, Суздальском шоссе и Московском проспекте от автовокзала в сторону центра.
В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. Иномарка задела электробус по касательной.