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Происшествия Собирается пробка: в Ярославле на оживленном участке дороги перевернулся грузовик. Видео

Собирается пробка: в Ярославле на оживленном участке дороги перевернулся грузовик. Видео

Из-за ДТП на дорогах города образовались заторы

1 107
2 комментария
Ярославцы сообщают о пробке из-за ДТП во Фрунзенском районе | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram, Жесть Ярославль / TelegramЯрославцы сообщают о пробке из-за ДТП во Фрунзенском районе | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram, Жесть Ярославль / Telegram

Ярославцы сообщают о пробке из-за ДТП во Фрунзенском районе

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram, Жесть Ярославль / Telegram

Утром 12 мая в Ярославле произошло ДТП с грузовиком. На пересечении Тормозного шоссе и Златоустинской улицы во «Фрунзенском районе» перевернулась «ГАЗель».

Забор смяло под кабиной упавшего грузовика. Вокруг места аварии разбросаны куски металла и пластика. «ГАЗель» завалилась на бок посреди проезжей части и перекрыла собой кусок полосы для движения.

Движение на участке было затруднено | Источник: Яндекс.ПробкиДвижение на участке было затруднено | Источник: Яндекс.Пробки

Движение на участке было затруднено

Источник:

Яндекс.Пробки

Автомобили объезжали грузовик

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», движение на участке было затруднено. Утром там собралась пробка, автомобилисты предупреждали друг друга о заторе.

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что ДТП произошло около четырех утра. По предварительной информации, водитель грузовика не пострадал.

Еще одна авария утром 12 мая произошла на Московском проспекте. Там столкнулись «Шкода» и электробус. Из-за случившегося движение затруднено на проспекте Фрунзе, Суздальском шоссе и Московском проспекте от автовокзала в сторону центра.

Агрегатор оценивает дорожную обстановку в городе на 4 балла | Источник: Яндекс.ПробкиАгрегатор оценивает дорожную обстановку в городе на 4 балла | Источник: Яндекс.Пробки

Агрегатор оценивает дорожную обстановку в городе на 4 балла

Источник:

Яндекс.Пробки

В столкновении никто не пострадал | Источник: «Безопасный регион», Темур Абдулаев / Дороги Ярославля / TelegramВ столкновении никто не пострадал | Источник: «Безопасный регион», Темур Абдулаев / Дороги Ярославля / Telegram

В столкновении никто не пострадал

Источник:

«Безопасный регион», Темур Абдулаев / Дороги Ярославля / Telegram

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. Иномарка задела электробус по касательной.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
ДТП Газель Пробка
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Комментарии
2
Гость
1 час
В гетто случилась авария?
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