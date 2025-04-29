«Лодка перевернулась»: после гибели ярославской туристки в Дагестане задержали водителя катера

После гибели туристки из Ярославской области в Сулакском каньоне в Дагестане задержан водитель катера. Об этом 76.RU сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«Водитель задержан, в ближайшее время ему будет вынесена мера пресечения», — сообщили 76.RU в ЗМСУТ СК России.
Напомним, 28 апреля на реке Сулак перевернулась лодка с туристами, на борту находились восемь человек. В ЧП погибла 32-летняя жительница Рыбинска, еще семь человек получили травмы. Их госпитализировали в Кизилюртовскую центральную городскую больницу.
«Рассматривается несколько версий случившегося. Известно, что лодка перевернулась, туристы оказались в холодной воде», — уточнили следователи.
Точная причина гибели туристки из Рыбинска будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По данным на 29 апреля, среди выживших никто не получил тяжелых травм.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов выразил соболезнования семье погибшей и пообещал оказать им помощь.
После трагедии в каньоне возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. По части 2 статьи 263 УК РФ могут грозить принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.