«Лодка перевернулась»: после гибели ярославской туристки в Дагестане задержали водителя катера

Жительница Рыбинска погибла на реке Сулак в Дагестане Источник: прокуратура Республики Дагестан / Telegram











После гибели туристки из Ярославской области в Сулакском каньоне в Дагестане задержан водитель катера. Об этом 76.RU сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Водитель задержан, в ближайшее время ему будет вынесена мера пресечения», — сообщили 76.RU в ЗМСУТ СК России.

Напомним, 28 апреля на реке Сулак перевернулась лодка с туристами, на борту находились восемь человек. В ЧП погибла 32-летняя жительница Рыбинска, еще семь человек получили травмы. Их госпитализировали в Кизилюртовскую центральную городскую больницу.

«Рассматривается несколько версий случившегося. Известно, что лодка перевернулась, туристы оказались в холодной воде», — уточнили следователи.

Точная причина гибели туристки из Рыбинска будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По данным на 29 апреля, среди выживших никто не получил тяжелых травм.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов выразил соболезнования семье погибшей и пообещал оказать им помощь.