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«Лодка перевернулась»: после гибели ярославской туристки в Дагестане задержали водителя катера

Следователи озвучили подробности трагедии в Сулакском каньоне

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1 комментарий
Жительница Рыбинска погибла на реке Сулак в Дагестане | Источник: прокуратура Республики Дагестан / TelegramЖительница Рыбинска погибла на реке Сулак в Дагестане | Источник: прокуратура Республики Дагестан / Telegram

Жительница Рыбинска погибла на реке Сулак в Дагестане

Источник:

прокуратура Республики Дагестан / Telegram

После гибели туристки из Ярославской области в Сулакском каньоне в Дагестане задержан водитель катера. Об этом 76.RU сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Водитель задержан, в ближайшее время ему будет вынесена мера пресечения», — сообщили 76.RU в ЗМСУТ СК России.

Напомним, 28 апреля на реке Сулак перевернулась лодка с туристами, на борту находились восемь человек. В ЧП погибла 32-летняя жительница Рыбинска, еще семь человек получили травмы. Их госпитализировали в Кизилюртовскую центральную городскую больницу.

«Рассматривается несколько версий случившегося. Известно, что лодка перевернулась, туристы оказались в холодной воде», — уточнили следователи.

Точная причина гибели туристки из Рыбинска будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По данным на 29 апреля, среди выживших никто не получил тяжелых травм.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов выразил соболезнования семье погибшей и пообещал оказать им помощь.

После трагедии в каньоне возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. По части 2 статьи 263 УК РФ могут грозить принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
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Комментарии
1
Гость
46 минут
Как задержали так и отпустят , у нас бородатые как и депутаты неприкосновенны
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