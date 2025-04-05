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Происшествия Снес на повороте: появилось видео момента смертельного ДТП с грузовиком в Ярославской области

Снес на повороте: появилось видео момента смертельного ДТП с грузовиком в Ярославской области

Публикуем жуткие кадры

3 923
16 комментариев
Выложили кадры смертельного ДТП в Ярославской области | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВыложили кадры смертельного ДТП в Ярославской области | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Выложили кадры смертельного ДТП в Ярославской области

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Опубликовано видео момента смертельного ДТП у поселка Семибратово в Ярославской области. Авария произошла вечером 4 апреля. На трассе М-8 в Ростовском районе столкнулись легковушка и грузовик.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что легковой автомобиль «Киа» поворачивал налево. В этот момент его снесла двигающаяся по прямой фура. Удар пришелся на боковую часть «Киа». Большегруз протащил легковушку еще несколько метров и только потом остановился.

Видео момента аварии

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

«Водитель автомобиля „Киа“ был госпитализирован, но от полученных травм скончался в автомобиле бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в ГИБДД по Ярославской области.

Личность погибшего устанавливается. 55-летний водитель фуры не пострадал.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии
16
Гость
3 часа
Страшно становится за людей, одни перед поездом пытаются «проскочить», другие перед фурой. Что вообще происходит в головах??? Куда вы так все торопитесь, очень жаль, что кто-то дома не дождался своих близких, ведь жизнь дается только 1 раз! Другой точно не будет!
Гость
7 часов
Ужасно.
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