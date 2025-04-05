Снес на повороте: появилось видео момента смертельного ДТП с грузовиком в Ярославской области

Опубликовано видео момента смертельного ДТП у поселка Семибратово в Ярославской области. Авария произошла вечером 4 апреля. На трассе М-8 в Ростовском районе столкнулись легковушка и грузовик.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что легковой автомобиль «Киа» поворачивал налево. В этот момент его снесла двигающаяся по прямой фура. Удар пришелся на боковую часть «Киа». Большегруз протащил легковушку еще несколько метров и только потом остановился.