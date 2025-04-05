Не довезли до больницы: водитель скончался после ДТП с грузовиком в Ярославской области

В Ярославской области в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки Источник: МЧС по Ярославской области











Водитель легкового автомобиля «Киа» скончался после ДТП с грузовиком в Ярославской области 4 апреля. Авария произошла в 19:48 на трассе М8 «Холмогоры» в Ростовском районе. Как уточнили в ГИБДД, в момент происшествия уже стемнело, но сам участок дороги был освещен.

На кадрах с места ДТП видно, что удар пришелся в боковую часть легковушки, от удара машину сильно помяло.

«Водитель автомобиля „Киа“ был госпитализирован, но от полученных травм скончался в автомобиле бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в ГИБДД по Ярославской области.

Видео с места ДТП Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Сейчас личность погибшего мужчины устанавливается. За рулем фуры находился 55-летний водитель. Он не пострадал.