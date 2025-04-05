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Происшествия Не довезли до больницы: водитель скончался после ДТП с грузовиком в Ярославской области

Не довезли до больницы: водитель скончался после ДТП с грузовиком в Ярославской области

Авария произошла у поселка Семибратово в Ростовском районе

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5 комментариев
В Ярославской области в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки | Источник: МЧС по Ярославской областиВ Ярославской области в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки | Источник: МЧС по Ярославской области

В Ярославской области в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки

Источник:

МЧС по Ярославской области

Водитель легкового автомобиля «Киа» скончался после ДТП с грузовиком в Ярославской области 4 апреля. Авария произошла в 19:48 на трассе М8 «Холмогоры» в Ростовском районе. Как уточнили в ГИБДД, в момент происшествия уже стемнело, но сам участок дороги был освещен.

На кадрах с места ДТП видно, что удар пришелся в боковую часть легковушки, от удара машину сильно помяло.

«Водитель автомобиля „Киа“ был госпитализирован, но от полученных травм скончался в автомобиле бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в ГИБДД по Ярославской области.

Видео с места ДТП

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Сейчас личность погибшего мужчины устанавливается. За рулем фуры находился 55-летний водитель. Он не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии
5
Гость
9 часов
в больнице всё равно ничего нет, из всего оборудования и лечения+ рентген и капельница в лучшем случае смотрел на оборудование в Турции и Таиланде - КОСМОС, а ведь там нет нефти и газа, а самое главное там нет Геостратега
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