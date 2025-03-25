В Ярославле машина скорой помощи влетела в столб

В Ярославле машина скорой помощи попала в ДТП. Авария произошла на Мышкинском проезде в половину седьмого вечера 25 марта. «Газель» скорой помощи врезалась в столб.
«ДТП обошлось без пострадавших», — сообщили в УМВД Ярославской области.
После удара опора накренилась, а сама машина слегка завалилась вбок. В комментариях в социальных сетях ярославцы рассуждают о причине столкновения. По их словам, в машине скорой помощи была только бригада медиков.
«Больных не было. Только медперсонал. Все живы. Подрезали их», — сообщили подписчики телеграм-канала «Жесть Ярославль».
В полиции информацию о причинах ДТП не подтвердили.
Ранее стало известно еще об одной аварии с машиной скорой помощи. В полиции рассказали, что столкнулись «Мицубиси» и «ГАЗ» скорой помощи. Из-за аварии на многих улицах города образовались пробки. Некоторые пассажиры предпочитали дойти до остановки пешком.