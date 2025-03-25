«Пешком дойти было быстрее»: центр Ярославля встал в пробки. Что случилось

В центре Ярославля произошло ДТП Источник: Подслушано у водителей | Ярославль / Vk.com











Утром 25 марта центральные улицы в Ярославле сковали пробки. Особенно сильные заторы были на проспекте Октября, улицах Советской, Победы и Республиканской.

«Вышла на две остановки раньше, чтобы дойти до работы. Пешком оказалось быстрее», — рассказала читательница 76.RU.

На сервисе «Яндекс.Карты» отмечено несколько аварий. Автомобилисты сообщают, что основной затор собрался из-за ДТП на пересечении проспекта Октября и улицы Победы. По их словам, там случилась авария с участием кареты скорой помощи.

Автомобилисты показали последствия ДТП Источник: Подслушано у водителей | Ярославль / Vk.com

«ДТП со „скорой“ на перекрестке проспекта Октября и улицы Победы. Пробка», — написали очевидцы в группе «Подслушано у водителей | Ярославль» во «Вконтакте».

В управлении МВД по Ярославской области сообщили, что сейчас выясняют информацию об аварии.

Утром в городе произошло несколько ДТП Источник: «Яндекс.Карты»











К половине десятого утра сервис «Пробки 76.RU» оценивает загруженность на дорогах в городе на 4 балла. Однако судя по картам, на проблемных участках сохранились локальные заторы.

Обновление на 25 марта 10:49