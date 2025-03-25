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Происшествия «Пешком дойти было быстрее»: центр Ярославля встал в пробки. Что случилось

«Пешком дойти было быстрее»: центр Ярославля встал в пробки. Что случилось

Автомобилисты рассказали о причинах затора

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15 комментариев
В центре Ярославля произошло ДТП | Источник: Подслушано у водителей | Ярославль / Vk.comВ центре Ярославля произошло ДТП | Источник: Подслушано у водителей | Ярославль / Vk.com

В центре Ярославля произошло ДТП

Источник:

Утром 25 марта центральные улицы в Ярославле сковали пробки. Особенно сильные заторы были на проспекте Октября, улицах Советской, Победы и Республиканской.

«Вышла на две остановки раньше, чтобы дойти до работы. Пешком оказалось быстрее», — рассказала читательница 76.RU.

На сервисе «Яндекс.Карты» отмечено несколько аварий. Автомобилисты сообщают, что основной затор собрался из-за ДТП на пересечении проспекта Октября и улицы Победы. По их словам, там случилась авария с участием кареты скорой помощи.

Автомобилисты показали последствия ДТП

Источник:

«ДТП со „скорой“ на перекрестке проспекта Октября и улицы Победы. Пробка», — написали очевидцы в группе «Подслушано у водителей | Ярославль» во «Вконтакте».

В управлении МВД по Ярославской области сообщили, что сейчас выясняют информацию об аварии.

Утром в городе произошло несколько ДТП | Источник: «Яндекс.Карты»Утром в городе произошло несколько ДТП | Источник: «Яндекс.Карты»

Утром в городе произошло несколько ДТП

Источник:

К половине десятого утра сервис «Пробки 76.RU» оценивает загруженность на дорогах в городе на 4 балла. Однако судя по картам, на проблемных участках сохранились локальные заторы.

Обновление на 25 марта 10:49

В полиции рассказали, что на проспекте Октября в районе дома № 38 столкнулись «Газ» и «Мицубиси». Авария произошла около 6:40. Обошлось без пострадавших.

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ДТП Пробка Центр Ярославля
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Комментарии
15
Гость
25 марта, 10:08
Шибаева, у тебя центр где кончается?
Гость
25 марта, 10:06
Сегодня в Ярославле магнитные возмущения 6-7 баллов, ни что из происшествий не удивляет.
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