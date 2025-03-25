«Пешком дойти было быстрее»: центр Ярославля встал в пробки. Что случилось

Утром 25 марта центральные улицы в Ярославле сковали пробки. Особенно сильные заторы были на проспекте Октября, улицах Советской, Победы и Республиканской.
«Вышла на две остановки раньше, чтобы дойти до работы. Пешком оказалось быстрее», — рассказала читательница 76.RU.
На сервисе «Яндекс.Карты» отмечено несколько аварий. Автомобилисты сообщают, что основной затор собрался из-за ДТП на пересечении проспекта Октября и улицы Победы. По их словам, там случилась авария с участием кареты скорой помощи.
«ДТП со „скорой“ на перекрестке проспекта Октября и улицы Победы. Пробка», — написали очевидцы в группе «Подслушано у водителей | Ярославль» во «Вконтакте».
В управлении МВД по Ярославской области сообщили, что сейчас выясняют информацию об аварии.
К половине десятого утра сервис «Пробки 76.RU» оценивает загруженность на дорогах в городе на 4 балла. Однако судя по картам, на проблемных участках сохранились локальные заторы.
Обновление на 25 марта 10:49
В полиции рассказали, что на проспекте Октября в районе дома № 38 столкнулись «Газ» и «Мицубиси». Авария произошла около 6:40. Обошлось без пострадавших.