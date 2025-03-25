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Происшествия подробности В полиции раскрыли детали ДТП с машиной скорой помощи в центре Ярославля

В полиции раскрыли детали ДТП с машиной скорой помощи в центре Ярославля

Из-за аварии собралась большая пробка

3 629
12 комментариев
О ДТП сообщали ярославские автомобилисты | Источник: Подслушано у водителей | Ярославль / Vk.comО ДТП сообщали ярославские автомобилисты | Источник: Подслушано у водителей | Ярославль / Vk.com

О ДТП сообщали ярославские автомобилисты

Источник:

В полиции раскрыли детали ДТП, которое произошло утром 25 марта на перекрестке улицы Победы и проспекта Октября в Ярославле. Там столкнулись «Мицубиси» и «ГАЗ» скорой помощи.

Из-за аварии на участке собралась пробка. Также движение затруднилось на других центральных улицах. Некоторые пассажиры общественного транспорта предпочитали выйти на пару остановок раньше и дойти до конечного пункта пешком, чтобы не стоять в пробке.

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.

«Около 6:40 на проспекте Октября, 38 произошло столкновение автомобилей „ГАЗ“ и „Мицубиси“. По предварительной информации люди не пострадали», — рассказали порталу 76.RU в управлении МВД по Ярославской области.

На перекрестке образовалась пробка

Источник:

Утром 25 марта по данным сервиса «Пробки 76.RU» было отмечено несколько аварий. После 11 часов агрегатор «Яндекс. Карты» оценивает пробки в городе на 4 балла. Заторы на проблемных участках уже разгрузились.

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Комментарии
12
Гость
25 марта, 12:24
"В полиции раскрыли детали ДТП, которое произошло утром 25 марта на перекрестке улицы Победы и проспекта Октября в Ярославле. Там столкнулись «Мицубиси» и «ГАЗ» скорой помощи." А подробности то где ? Кто куда ехал, по какой улице, кто нарушил, кто виноват? О чем статья то?
Гость
25 марта, 13:46
Ржу не могу, раскрыли детали)))))))) Где детали?
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