В полиции раскрыли детали ДТП с машиной скорой помощи в центре Ярославля

В полиции раскрыли детали ДТП, которое произошло утром 25 марта на перекрестке улицы Победы и проспекта Октября в Ярославле. Там столкнулись «Мицубиси» и «ГАЗ» скорой помощи.
Из-за аварии на участке собралась пробка. Также движение затруднилось на других центральных улицах. Некоторые пассажиры общественного транспорта предпочитали выйти на пару остановок раньше и дойти до конечного пункта пешком, чтобы не стоять в пробке.
К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.
«Около 6:40 на проспекте Октября, 38 произошло столкновение автомобилей „ГАЗ“ и „Мицубиси“. По предварительной информации люди не пострадали», — рассказали порталу 76.RU в управлении МВД по Ярославской области.
Утром 25 марта по данным сервиса «Пробки 76.RU» было отмечено несколько аварий. После 11 часов агрегатор «Яндекс. Карты» оценивает пробки в городе на 4 балла. Заторы на проблемных участках уже разгрузились.