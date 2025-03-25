В полиции раскрыли детали ДТП с машиной скорой помощи в центре Ярославля

О ДТП сообщали ярославские автомобилисты Источник: Подслушано у водителей | Ярославль / Vk.com











В полиции раскрыли детали ДТП, которое произошло утром 25 марта на перекрестке улицы Победы и проспекта Октября в Ярославле. Там столкнулись «Мицубиси» и «ГАЗ» скорой помощи.

Из-за аварии на участке собралась пробка. Также движение затруднилось на других центральных улицах. Некоторые пассажиры общественного транспорта предпочитали выйти на пару остановок раньше и дойти до конечного пункта пешком, чтобы не стоять в пробке.

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.

«Около 6:40 на проспекте Октября, 38 произошло столкновение автомобилей „ГАЗ“ и „Мицубиси“. По предварительной информации люди не пострадали», — рассказали порталу 76.RU в управлении МВД по Ярославской области.

На перекрестке образовалась пробка Источник: Подслушано у водителей | Ярославль / Vk.com