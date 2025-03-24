20 автомобилей разом сгорели на стоянке во Владивостоке. Всё случилось крайне быстро: видео

Мощный пожар произошел на автостоянке во Владивостоке. Как сообщает телеграм-канал Mash, сгорело как минимум 30 машин. С парковки на улице Надибаидзе доносятся хлопки, пламя быстро перекидывается с автомобиля на автомобиль.
«Вся стоянка горит, уже в окна стреляет! — жалуются местные жители. — Ужас, что делается!»
На месте работают экстренные службы. Телеграм-канал Baza уточняет: площадь пожара составила 150 квадратных метров, пострадавших нет. Официальной информации о произошедшем пока не было.
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В прокуратуре Приморского края сообщили, что огнем уничтожено 22 машины. Причиной пожара стал поджог — произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Личность виновника еще не установили.