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20 автомобилей разом сгорели на стоянке во Владивостоке. Всё случилось крайне быстро: видео

С парковки доносятся хлопки

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5 комментариев

Очевидцы делятся кадрами пожара

Источник:

Мощный пожар произошел на автостоянке во Владивостоке. Как сообщает телеграм-канал Mash, сгорело как минимум 30 машин. С парковки на улице Надибаидзе доносятся хлопки, пламя быстро перекидывается с автомобиля на автомобиль.

«Вся стоянка горит, уже в окна стреляет! — жалуются местные жители. — Ужас, что делается!»

На месте работают экстренные службы. Телеграм-канал Baza уточняет: площадь пожара составила 150 квадратных метров, пострадавших нет. Официальной информации о произошедшем пока не было.

Обновлено.

В прокуратуре Приморского края сообщили, что огнем уничтожено 22 машины. Причиной пожара стал поджог — произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Личность виновника еще не установили.

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Комментарии
5
Инженер1
24 марта, 07:53
Автодилеры постарались.
Гость
24 марта, 03:51
То ли парковку не поделили, то ли с женой кто поссорился...
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