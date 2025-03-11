В Пакистане боевики подорвали поезд, взяли в заложники пассажиров и угрожают всех убить. Новости 11 марта

Боевики подорвали вагон поезда Источник: Indianexpress.com











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 марта.

Собака выстрелила в хозяина

В Мемфисе (США) собака выстрелила в своего хозяина. Пострадавший рассказал полиции, что он лежал в кровати со своей подругой, а питбуль по кличке Орео запрыгнул на кровать. Предположительно, он случайно нажал на спусковой крючок. В итоге хозяин получил ранение в верхнюю часть левого бедра.

При этом подруга мужчины покинула место происшествия и забрала оружие с собой, пишет Wreg.com. Пострадавшего доставили в больницу в некритическом состоянии. Его друг уверен, что это был несчастный случай, а питбуль очень дружелюбный.

ПДД для самокатов планируют изменить

Министерство транспорта РФ подготовило проект изменений в ПДД. Поправки подразумевают, что пользователи СИМ (средств индивидуальной мобильности), в том числе электросамокатов, будут квалифицироваться как водители транспортных средств. Это значит, что они будут иметь соответствующие обязанности и нести ответственность.

В проекте предполагается, что появится четкое и понятное разграничение между средством индивидуальной мобильности (СИМ), велосипедом и мопедом. Будет введен однозначный запрет движения на СИМ более одного человека вне зависимости от конструкции. А скорость движения СИМ при сближении с пешеходом планируется ограничить до 10 км/ч. Также будет запрещено требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала.

В одном регионе РФ отменили ОГЭ

Для учеников курских школ утвердили особенности проведения ОГЭ и ЕГЭ. Выпускники смогут по желанию пройти аттестацию вместо госэкзамена. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Для девятиклассников ОГЭ отменен. Выпускники 9-х классов смогут пройти аттестацию в форме промежуточных экзаменов в своих школах. Одиннадцатиклассники, как и в прошлом году, смогут выбрать: сдавать ЕГЭ или пройти аттестацию в школе», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

В Пакистане взяли заложников в поезде

В провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана 11 марта боевики «Армии освобождения Белуджистана» (BLA) обстреляли пассажирский поезд, следовавший из Кветты в Пешавар, сообщает местное издание Jang.

«Армия освобождения Белуджистана» — военизированная организация, действующая в Пакистане. Признана террористической организацией в Пакистане, США, Великобритании, Евросоюзе и КНР.

Затем они захватили заложников. В девяти вагонах находится по меньшей мере 400 человек, передает Reuters со ссылкой на полицию и представителей оператора железной дороги.

Кадры взрыва в поезде Источник: thinkatom24 / X

«Армия освобождения Белуджистана», взявшая ответственность за нападение на поезд на северо-западе Пакистана, распространила кадры начала атаки. На видео, размещенном в ряде аккаунтов в соцсети X, первоначально под локомотивом поезда происходит сильный взрыв, после чего поезд медленно останавливается в холмистой местности.

Люди толпятся, чтобы взглянуть на последствия взрыва Источник: Коммерсантъ / Telegram

Телеканал Samaa передает, что пострадали машинист и несколько пассажиров. Daily Mail пишет, что боевики пригрозили убить всех заложников, если пакистанские власти попытаются вмешаться.

Лавров высказался об урегулировании на Украине

Процесс урегулирования на Украине еще не начался. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу, комментируя позицию президента Украины Владимира Зеленского.

— Вообще процесс урегулирования не начинался. Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет никакого перемирия, пока американцы ему не дадут гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием. Он примерно так же этот вопрос ставит. Пока все это несерьёзно, — сказал Лавров.

Лавров рассказал о перспективах мира на Украине Источник: Пул N3 / Telegram

Он отметил, что миротворцы на Украине не нужны, поскольку охранять там нечего.

«Уже обсуждают 10 тысяч, 50, а может, и 100. Но вопрос-то у нас простой, мы сегодня сказали об этом, они будут охранять что? Остатки киевского нацистского режима, который принял серию законов, истребляющих русскую культуру, русский язык», — добавил министр.

Россию атаковало более 300 беспилотников

В ночь на 11 марта Украина атаковала Московскую область и другие российские регионы. Известно минимум о 337 беспилотниках. Несколько дронов попали в многоэтажки и припаркованные авто.

Рассказываем всё, что известно об атаке беспилотников на Московскую область Источник: Городские порталы