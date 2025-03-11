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Происшествия Атаки БПЛА «В пять утра услышал громкий взрыв»: как беспилотники атаковали Москву — видео

«В пять утра услышал громкий взрыв»: как беспилотники атаковали Москву — видео

За утро над столицей и областью сбили 91 беспилотник

2 комментария
Источник:

Московская область подверглась самой массированной атаке беспилотников. В Минобороны сообщили об уничтожении 91 дрона утром 11 марта. Обломки БПЛА повредили жилые дома на юге Москвы (в Орехово-Борисове) и нескольких городских округах Подмосковья.

Осколками дронов ранило 20 человек, из них трое — дети. Трое мужчин погибли, все они работали в компании «Мираторг» в Домодедове, на парковку которой упали осколки. Один из скончавшихся был охранником и погиб на месте. Его 50-летний коллега получил открытую рану головы. Его доставили в больницу Видного, врачи четыре раза пытались завести ему сердце, но спасти мужчину не удалось. В домодедовской больнице скончался третий пострадавший — 44-летний мужчина, которому осколками ранило живот.

Подробнее об атаке беспилотников на жилые дома в Подмосковье — в видео чуть выше.

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Комментарии
2
Гость
16 часов
Ростелеком даже видео не грузит, за что приходится платить,Екатерина,задайте им вопрос пожалуйста.
Гость
12 часов
Беспилотников у них море, даже ракеты есть, хватит на долго... А кто кстати их научил города бомбить? Разве не мы? Ну вот теперь они научились от нас это делать и отвечают взаимностью. Придется терпеть, они же терпят...
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