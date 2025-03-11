«В пять утра услышал громкий взрыв»: как беспилотники атаковали Москву — видео

Осколками дронов ранило 20 человек, из них трое — дети. Трое мужчин погибли, все они работали в компании «Мираторг» в Домодедове, на парковку которой упали осколки. Один из скончавшихся был охранником и погиб на месте. Его 50-летний коллега получил открытую рану головы. Его доставили в больницу Видного, врачи четыре раза пытались завести ему сердце, но спасти мужчину не удалось. В домодедовской больнице скончался третий пострадавший — 44-летний мужчина, которому осколками ранило живот.