Ученик с ножом напал на школьников в Нижнем Новгороде

Одного из пострадавших выносили на руках Источник: Мой Нижний Новгород / Telegram











11 марта в Нижнем Новгороде в школе № 117 школьник ударил ножом двух учеников. В результате в больницу попали два восьмиклассника, сообщают в региональном МВД.

«Сотрудники полиции находятся на месте происшествия в 117-й школе Сормовского района. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Двое восьмиклассников госпитализированы», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, между учениками произошел конфликт, рассказали в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода агентству ТАСС.

Как пишет Baza, нападение произошло на уроке русского языка. Один из учеников достал нож из рюкзака и ударил двух одноклассников. После этого он выбежал из класса. Предполагаемого нападавшего сейчас разыскивают. Ему удалось сбежать.

Правоохранители выясняют подробности случившегося. В самом учреждении корреспонденту NN.RU отказались прокомментировать ситуацию. Подробнее о ситуации рассказываем в отдельном материале.

Обновлено 14:57 (мск)