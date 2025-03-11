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Происшествия Ученик с ножом напал на школьников в Нижнем Новгороде

Ученик с ножом напал на школьников в Нижнем Новгороде

Два подростка попали в больницу

1 538
4 комментария
Одного из пострадавших выносили на руках | Источник: Мой Нижний Новгород / Telegram Одного из пострадавших выносили на руках | Источник: Мой Нижний Новгород / Telegram

Одного из пострадавших выносили на руках

Источник:

11 марта в Нижнем Новгороде в школе № 117 школьник ударил ножом двух учеников. В результате в больницу попали два восьмиклассника, сообщают в региональном МВД.

«Сотрудники полиции находятся на месте происшествия в 117-й школе Сормовского района. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Двое восьмиклассников госпитализированы», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, между учениками произошел конфликт, рассказали в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода агентству ТАСС.

Как пишет Baza, нападение произошло на уроке русского языка. Один из учеников достал нож из рюкзака и ударил двух одноклассников. После этого он выбежал из класса. Предполагаемого нападавшего сейчас разыскивают. Ему удалось сбежать.

Правоохранители выясняют подробности случившегося. В самом учреждении корреспонденту NN.RU отказались прокомментировать ситуацию. Подробнее о ситуации рассказываем в отдельном материале.

Обновлено 14:57 (мск)

Школьника, который устроил нападение, задержали. Прокуратура проверит условия обучения и даст оценку профилактике правонарушений среди несовершеннолетних после конфликта в школе.

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Нижний Новгород Нападение Школа Пострадавшие Нож
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Комментарии
4
Гость
18 часов
Мотивы ребенка ?,возможно довели сверстники.
Гость
18 часов
ставка на чёрное, господа)
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