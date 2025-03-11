Двое погибли, еще двое на операционном столе: что известно о пострадавших после атаки БПЛА на Москву и область

18 человек пострадали и двое погибли после атаки беспилотников на Московскую область Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Утром 11 марта на Московскую область была совершена крупнейшая атака беспилотников, по заявлению мэра столицы Сергея Собянина. В Минздраве сообщили, что из-за падения обломков дронов пострадали 20 человек, в том числе трое детей. Два человека из них погибли.

Главный врач домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал MSK1.RU, что к ним поступили двое пострадавших после атаки беспилотника: 43-летняя женщина и 41-летний мужчина.

«Сейчас состояние пациентки крайне тяжелое, пациента — тяжелое. В настоящее время им проводятся операции, которые длятся уже более четырех часов. Сейчас наша бригада врачей предпринимает все усилия, чтобы спасти пациентов», — сообщил MSK1.RU главврач домодедовской больницы.

Главный врач домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал о состоянии пострадавших после атаки беспилотников Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU

По данным губернатора Московской области, в домодедовскую больницу доставили жительницу деревни Котляково. В результате атаки она получила ранения в живот и грудь. У нее поврежден кишечник. В операционной врачи также борются за жизнь 41-летнего мужчины, которому осколками ранило живот и голень. У него диагностировали открытый перелом плеча.

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова также сообщила, что двое из пострадавших детей — «совсем малыши». Одному из них, как писал Андрей Воробьев, четыре года.

«У ребят небольшие ссадины на коже, перенесли стресс. Состояние здоровья удовлетворительное. Вся необходимая помощь, в том числе психологическая, оказывается», — сказала Мария Львова-Белова.

Андрей Воробьев объявил, что семьи погибших получат по 1 миллиону рублей Источник: Воробьёв LIVE / Telegram

В больнице Видного на данный момент остаются четверо пострадавших: 32-летняя женщина с ранениями головы и конечностей, ее 64-летняя мать, трехлетняя дочь и годовалый сын. Пациенты находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

После попадания обломков беспилотников на парковку компании «Мираторг» в Домодедово погиб 37-летний мужчина, который работал охранником. Также в компании подтвердили смерть второго сотрудника, получившего открытую рану головы.