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Происшествия Атаки БПЛА эксклюзив Двое погибли, еще двое на операционном столе: что известно о пострадавших после атаки БПЛА на Москву и область

Двое погибли, еще двое на операционном столе: что известно о пострадавших после атаки БПЛА на Москву и область

Среди раненых есть малыши

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5 комментариев
18 человек пострадали и двое погибли после атаки беспилотников на Московскую область | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU18 человек пострадали и двое погибли после атаки беспилотников на Московскую область | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

18 человек пострадали и двое погибли после атаки беспилотников на Московскую область

Источник:

Утром 11 марта на Московскую область была совершена крупнейшая атака беспилотников, по заявлению мэра столицы Сергея Собянина. В Минздраве сообщили, что из-за падения обломков дронов пострадали 20 человек, в том числе трое детей. Два человека из них погибли.

Главный врач домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал MSK1.RU, что к ним поступили двое пострадавших после атаки беспилотника: 43-летняя женщина и 41-летний мужчина.

«Сейчас состояние пациентки крайне тяжелое, пациента — тяжелое. В настоящее время им проводятся операции, которые длятся уже более четырех часов. Сейчас наша бригада врачей предпринимает все усилия, чтобы спасти пациентов», — сообщил MSK1.RU главврач домодедовской больницы.

Главный врач домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал о состоянии пострадавших после атаки беспилотников

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По данным губернатора Московской области, в домодедовскую больницу доставили жительницу деревни Котляково. В результате атаки она получила ранения в живот и грудь. У нее поврежден кишечник. В операционной врачи также борются за жизнь 41-летнего мужчины, которому осколками ранило живот и голень. У него диагностировали открытый перелом плеча.

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова также сообщила, что двое из пострадавших детей — «совсем малыши». Одному из них, как писал Андрей Воробьев, четыре года.

«У ребят небольшие ссадины на коже, перенесли стресс. Состояние здоровья удовлетворительное. Вся необходимая помощь, в том числе психологическая, оказывается», — сказала Мария Львова-Белова.

Андрей Воробьев объявил, что семьи погибших получат по 1 миллиону рублей

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В больнице Видного на данный момент остаются четверо пострадавших: 32-летняя женщина с ранениями головы и конечностей, ее 64-летняя мать, трехлетняя дочь и годовалый сын. Пациенты находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

После попадания обломков беспилотников на парковку компании «Мираторг» в Домодедово погиб 37-летний мужчина, который работал охранником. Также в компании подтвердили смерть второго сотрудника, получившего открытую рану головы.

Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья выплатят по 1 миллиону рублей семьям погибших мужчин. Пострадавшим также окажут материальную поддержку и выплатят от 100 до 500 тысяч рублей. В компании «Мираторг» сообщили, что выделят компенсации по 1,5 миллиона рублей семьям погибших сотрудников. Всё, что известно об атаке БПЛА на Москву и Подмосковье, собираем в режиме онлайн.

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Атака БПЛА на Подмосковье Мираторг Домодедово Пострадавшие
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Комментарии
5
Гость
20 часов
С населением войска не воюют. Это только для террористов.
Гость
16 часов
почему видео не грузится
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