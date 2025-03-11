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Происшествия Атаки БПЛА Число беспилотников перевалило за 300, есть погибший: что известно о крупнейшей атаке дронов на Россию

Число беспилотников перевалило за 300, есть погибший: что известно о крупнейшей атаке дронов на Россию

Почти 100 БПЛА сбили над Московской областью

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15 комментариев
Несколько домов получили серьезные повреждения | Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RUНесколько домов получили серьезные повреждения | Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU

Несколько домов получили серьезные повреждения

Источник:

В ночь на 11 марта Украина атаковала Московскую область и другие российские регионы. Известно минимум о 337 беспилотниках. Несколько дронов попали в многоэтажки и припаркованные авто. К сожалению, без жертв не обошлось. Также были введены ограничения сразу в нескольких аэропортах. Подробнее о ЧП — в материале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппаратов: 91 БПЛА — над территорией Московской области», — передает Минобороны России.

Другие дроны пытались атаковать Курскую, Брянскую, Калужскую, Липецкую, Белгородскую, Орловскую, Воронежскую и Нижегородскую области.

Атака на Подмосковье

Машины сгорели на парковке «Мираторга» | Источник: Воробьев Live / Telegram Машины сгорели на парковке «Мираторга» | Источник: Воробьев Live / Telegram

Машины сгорели на парковке «Мираторга»

Источник:

При атаке БПЛА на Москву и Подмосковье погиб один человек, 20 ранены, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«Сегодня в 4 часа утра (мск) началась массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область. На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям)», — написал Воробьев.

Рассказываем все, что известно об атаке беспилотников на Московскую область

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В результате атаки повреждения получил дом, расположенный на Домодедовской улице в Москве. Также возгорание произошло на парковке «Мираторга» в городском округе Домодедово. В Раменском оказались частично разрушены семь квартир. Людей вывезли в безопасное место. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные находятся сейчас у родственников.

Женщина выводила детей из дома, куда попал дрон

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Сами дроны замечали практически по всей области. Сообщения о БПЛА, по данным губернатора, поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково ввели план «Ковер». Там временно ограничили прием и выпуск самолетов. Также ограничили движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово в сторону Москвы и в область, поскольку упавший беспилотник повредил железнодорожное полотно. О том, что происходит в Подмосковье после атаки, рассказываем в режиме реального времени в отдельном материале.

Атака на Брянскую область

Над Брянщиной уничтожили 38 беспилотников. В результате атаки на регион никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. На месте оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий.

Атака на Курскую область

Над регионом сбили 126 беспилотников. В результате падения обломков повреждены восемь частных домов в Курске: осколками выбило стекла, посекло кровлю и стены. Повреждения также получили четыре автомобиля.

«Жертв, слава богу, нет! К местам происшествия выехали дежурные и аварийные службы. Обязательно поможем с восстановлением: в ближайшее время приступим к установке новых оконных проемов, устранению всех повреждений. Дал поручение и. о. главы города лично объехать все пострадавшие дома, собрать потребности жителей», — написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он пообещал держать ситуацию на личном контроле.

Атака на Белгородскую область

Беспилотники ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет.

В поселке Красная Яруга повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения остались 36 населенных пунктов в Краснояружском районе, село Илек-Кошары и хутор Семейный Ракитянского района. К восстановительным работам обещали приступить после согласования с Минобороны РФ.

В доме разгорелся пожар после атаки | Источник: Настоящий Гладков / Telegram В доме разгорелся пожар после атаки | Источник: Настоящий Гладков / Telegram

В доме разгорелся пожар после атаки

Источник:

«В Белгородском районе в поселке Майском пробило кровли двух частных домовладений. В селе Нечаевка с беспилотника сброшено взрывное устройство, вследствие чего выбиты окна, посечены фасад и забор частного дома. В поселке Малиновка дрон атаковал жилой дом: пробита крыша, повреждены окна и фасад. В городе Валуйки от удара беспилотника загорелся жилой дом», — сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, соседний дом полностью разрушен. Кроме того, повреждения получили еще несколько зданий и автомобилей.

Последствия ударов по Белгородской области | Источник: Настоящий Гладков / Telegram Последствия ударов по Белгородской области | Источник: Настоящий Гладков / Telegram

Последствия ударов по Белгородской области

Источник:

В селе Доброе Грайворонского округа после сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены частный дом и четыре машины. А в селе Муром Шебекинского округа в результате атаки оказалась разрушена кровля частного дома.

Атака на Рязанскую область

За прошедшую ночь над регионом сбили 22 беспилотника. На местах падения обломков работают оперативные службы. По данным главы Рязанской области Павла Малкова, обошлось без жертв и разрушений.

Атака на Калужскую область

Над территорией региона уничтожили восемь БПЛА. Два беспилотника — в Кировском районе, один — в Сухиничском, три — в Перемышльском районе, один БПЛА в Тарусском районе и еще один дрон сбили в Жуковском районе.

«В Перемышльском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание строения. В Жуковском районе были повреждены окна в жилом доме. Местными администрациями поручено организовать работу по восстановлению повреждений», — передает губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Атака на Липецкую область

В Липецкой области, по данным Минобороны, сбили восемь дронов. Один из них на трассе М-4. В результате осколками повредило четыре автомобиля, пострадал мужчина. Сейчас движение по дороге остановили.

«Пострадавший — житель Владимира. Со слов мужчины, он специально остановил машину, чтобы посмотреть на летящий беспилотник. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь, вертолетом санитарной авиации он транспортирован в Липецкую областную больницу», — рассказал глава региона Игорь Артамонов.

Атака на Орловскую область

Над Орловской областью удалось перехватить восемь дронов. По данным главы региона Андрея Клычкова, атака прошла без последствий и повреждений. Оперативные службы проводят необходимые проверки на местах происшествий.

Атака на Воронежскую область

Минобороны сообщило, что над Воронежской областью уничтожили шесть БПЛА. Глава региона Александр Гусев рассказал об обнаружении только одного беспилотника. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Однако он предупредил, что опасность атаки в регионе сохраняется.

Атака на Нижегородскую область

Над Нижегородской областью сбили только один дрон. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин, отразили атаку БПЛА над территориями двух районов области. На данный момент никаких последствий не обнаружено.

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Атака беспилотников Последствия Погибшие Разрушения Москва БПЛА ВСУ
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Комментарии
15
Инженер1
22 часа
87% поддержки планово преобразуются в 97%? Вциомихов не устаю посылать к чертям.
Гость
23 часа
Китайцы наверно не успевают штамповать эти дроны для двух сторон
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