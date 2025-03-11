Горят дома и машины, люди эвакуируются: кадры из Подмосковья, которое атаковали десятки БПЛА

Последствия атаки дронов на Подмосковье Источник: Воробьев Live / Telegram











Московскую область ночью во вторник, 11 марта, атаковали десятки беспилотников. На данный момент известно минимум о 60 дронах. Взрывы и пожары застали жителей глубокой ночью, один человек погиб, трое ранены. Показываем кадры с места происшествия.

Рассказываем все, что известно об атаке беспилотников Источник: Городские порталы

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, атака БПЛА началась около 04:00 (мск) в Раменском городском округе Московской области. Беспилотник попал в многоэтажку. Сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям).

В квартирах в Подмосковье выбило окна Источник: Воробьев Live / Telegram











— Обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум 7 квартир с 19-го по 22-й этаж дома на Северном шоссе. Из них эвакуированы 12 человек, включая 3 детей. Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные находятся сейчас у родственников, — написал Воробьев в своем телеграм-канале.

На кадрах видно языки пламени, выбивающиеся из окна Источник: bazabazon / Telegram











Дроны заметили и в деревне Сапроново. Обломки сбитого беспилотника врезались в верхние этажи жилого дома. Осколки разбросало по всему двору.

Предварительно, беспилотник рухнул на крышу жилой многоэтажки в деревне Мисайлово. Там начался пожар.

Было видно яркую вспышку Источник: SHOT / Telegram

Еще один из БПЛА рухнул на жилой дом в Видном. Он пробил крышу.

Многоэтажки повреждены обломками сбитых БПЛА Источник: SHOT / Telegram











Жительница дома показала момент эвакуации. На кадрах видно, что после попадания дрона ВСУ повредился балкон, дверь, а также посекло осколками стены внутри подъезда.

Женщина выводила детей из дома, куда попал дрон Источник: Mash / Telegram

По данным SHOT, БПЛА попал в верхние этажи многоэтажки на улице Домодедовской в Москве. В доме выбило окна на верхних этажах.

Облицовка дома отвалилась Источник: SHOT / Telegram











Крупный пожар начался на парковке сотрудников «Мираторга» в Домодедово после атаки беспилотников. Предварительно, загорелись десятки машин.

Яркое пламя разгорелось на парковке Источник: Baza / Telegram