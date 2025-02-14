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Происшествия Апокалипсис продолжается. Вслед за пожарами на Лос-Анджелес обрушились оползни и наводнения — кадры

Апокалипсис продолжается. Вслед за пожарами на Лос-Анджелес обрушились оползни и наводнения — кадры

К новым стихийным бедствиям привели сильные ливни

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Трактор расчищал завалы после урагана в зоне пожара | Источник: APТрактор расчищал завалы после урагана в зоне пожара | Источник: AP

Трактор расчищал завалы после урагана в зоне пожара

Источник:

Всего через месяц после того, как Лос-Анджелес охватили смертоносные пожары, в некоторых районах округа начались оползни и наводнения. Это стало следствием сильного ливня.

Накануне метеорологическая служба предупредила население о «высоком риске затопления дорог, схода оползней и сильных ветров или кратковременных торнадо». Об этом же предупредила мэр округа Карен Басс. По информации Los Angeles Times, потоки грязи, камней и обломков могут повлиять на дренажные системы, дороги и жилые дома в зоне пожара и непосредственно под ней.

Оползни могут повредить дороги и дренажные системы | Источник: Getty ImagesОползни могут повредить дороги и дренажные системы | Источник: Getty Images

Оползни могут повредить дороги и дренажные системы

Источник:

— Жители Лос-Анджелеса должны подготовиться к дождям, которые будут идти до пятницы. Сегодня вечером существует наибольший риск сильного ливня наводнений, селевых потоков и порывов ветра, — написала накануне Басс в соцсети X.

Оползень после пожара происходит тогда, когда почва настолько сильно выжжена, что не впитывает дождь, и осадки просто стекают под действием силы тяжести.

По информации национальной метеорологической службы, в округе Лос-Анджелес ожидается от 0,75 до 1,25 дюйма (1,905-3,175 мм) осадков в час. Власти некоторых районов уже подготовили приказы об эвакуации населения. Жителей призывают оставаться дома, держаться подальше от деревьев и дорог, а также от мест, где были пожары.

Источник: APИсточник: AP
Источник: APИсточник: AP
Источник: APИсточник: AP
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Источник: REUTERSИсточник: REUTERS

От стихийных бедствий уже пострадали Голливуд-Хиллз, Пасифик-Палисейдс, Альтадена, долина Сан-Фернандо, долина Сан-Габриэль, Вестсайд, центр Лос-Анджелеса, часть гор Сан-Габриэль, Восточный Лос-Анджелес, Юго-Восточный Лос-Анджелес и Уиттиер. Кроме того, камнями и грязью засыпана часть Тихоокеанского побережья, сообщает LA Times.

Ранее на США обрушился снежный шторм. Из-за непогоды и очень плохой видимости на крупной автомагистрали, соединяющей штаты Орегон и Айдахо, столкнулись более ста машин.

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Пожар Ливень Оползень Наводнение Стихийное бедствие
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