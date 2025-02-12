«Рвет лед, быстрее убегайте!» 300 рыбаков уносит в Охотское море на оторвавшейся льдине. Видео

Некоторые бежали и пытались перепрыгнуть через трещину на берег Источник: bazabazon / T.me

В Сахалинской области ЧП — там 300 рыбаков застряли на дрейфующей льдине. На помощь им выдвинусь спасатели.

Ширина трещины достигла десяти метров, по словам очевидцев, она очень быстро увеличивалась. Рыбаки, оказавшиеся по ту сторону льдины, сняли происходящее на видео.

— Рвет лед, быстрее убегайте! Метров семь буквально за минуту оторвало, — прокомментировал очевидец за кадром.

Однако многие рыбаки оказались слишком далеко от трещины.

Источник: mash / T.me

Информацию об инциденте подтвердили в МЧС по Сахалинской области.

— От села Мальки до устья реки Долинка образовалась десятиметровая трещина. Предварительно, в дрейф по Охотскому морю отправились около 300 человек, — сообщили в областном МЧС.

На место ЧП выехали шесть спасателей и четыре единицы техники. На помощь рыбакам готовят вертолет Ми-8.