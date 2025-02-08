Подлетел в воздух и упал на дорогу: в Ярославле легковушка сбила курьера на электровелосипеде. Видео

Сбили курьера на электровелосипеде Источник: Жесть Ярославль / Telegram











В Дзержинском районе Ярославля легковушки сбила курьера на электровелосипеде. Происшествие случилось недалеко от дома № 5а на Пионерской улице вечером 7 февраля.

Судя по опубликованным в соцсетях видео, машина на большой скорости въехала в курьера. От силы удара водителя электровелосипед подбросило в воздух, и курьер упал на дорогу. К нему тут же подбежали прохожие и помогли встать.

Кадры с места ДТП Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Как уточнили в полиции, ДТП случилось около 20:30 7 февраля.

— Произошло ДТП с участием автомобиля «Лада-Приора» и электровелосипеда. В результате столкновения пострадал 18-летней велосипедист. Ему назначено амбулаторное лечение, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.