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Происшествия Подлетел в воздух и упал на дорогу: в Ярославле легковушка сбила курьера на электровелосипеде. Видео

Подлетел в воздух и упал на дорогу: в Ярославле легковушка сбила курьера на электровелосипеде. Видео

Первые подробности о ДТП

4 855
25 комментариев
Сбили курьера на электровелосипеде | Источник: Жесть Ярославль / TelegramСбили курьера на электровелосипеде | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Сбили курьера на электровелосипеде

Источник:

В Дзержинском районе Ярославля легковушки сбила курьера на электровелосипеде. Происшествие случилось недалеко от дома № 5а на Пионерской улице вечером 7 февраля.

Судя по опубликованным в соцсетях видео, машина на большой скорости въехала в курьера. От силы удара водителя электровелосипед подбросило в воздух, и курьер упал на дорогу. К нему тут же подбежали прохожие и помогли встать.

Кадры с места ДТП

Источник:

Как уточнили в полиции, ДТП случилось около 20:30 7 февраля.

— Произошло ДТП с участием автомобиля «Лада-Приора» и электровелосипеда. В результате столкновения пострадал 18-летней велосипедист. Ему назначено амбулаторное лечение, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

К слову, вечером 7 февраля в центре Ярославля столкнулись две элитные иномарки — «Мерседес» и «Шевроле». Всё случилось напротив главного входа в торгово-развлекательный центр «Аура». Подробности ДТП и кадры с места происшествия — смотрите по ссылке.

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ДТП Авария Велосипедист
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Комментарии
25
Гость
8 февраля, 13:19
ситуация отвратительная, гоняют как на ралли, жаль парнишку,надеюсь с ним будет нормально,но ещё хуже что в ролик втискивают рекламу,люди,вы совсем не видите человеческое горе, кругом деньги выше произошедшего,не дай Бог у этих рекламщиков такое с их детьми произойдет?
Гость
8 февраля, 13:45
Водила приоры уехал с места аварии, привлекать к уголовной ответственности собирается наша доблестная полиция? Или так же как на Фрунзе водилу на Камри который убил человека, замнете а народ со временем забудет
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