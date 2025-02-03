В Ленобласти автобус из Эстонии врезался в спецтехнику. В салоне были дети, есть погибшие: видео

Снегоуборщик после аварии Источник: читатель «Фонтанки»











Под Ивангородом маршрутный автобус из Таллина врезался в снегоуборщик. В салоне было около 30 человек, погибли двое.

Авария произошла 2 февраля около 22:45 по местному времени. Судя по фото очевидцев, удар был лобовым.

— Устанавливаются личности погибших и все обстоятельства аварии, — сообщили в ГУ МВД.

Источник: читатель «Фонтанки»











На связь с «Фонтанкой» вышел один из пассажиров этого рейса. Он рассказал, что в салоне были двое детей.

— Один в порядке вроде бы. Второй был без сознания, и его отвезли на первой же машине в сторону Ивангорода в больницу.

Маршрут из Таллинна. Но так как мост между Нарвой и Ивангородом перекрыт, ехали из Ивангорода конкретно на этом автобусе. Сама авария произошла внезапно. Не было ни торможения, ни сигналов. Просто резкий удар, — рассказал Игнатий.

Источник: НИАР ГРАНИЦА ИВАНГОРОД-НАРВА / Telegram











Водителя автобуса пришлось «вырезать из кабины», сообщил пассажир. При этом на видео от областного МЧС показывается, что из кабины вырезают как раз водителя снегоуборщика.