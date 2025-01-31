В Ярославской области будут судить водителя, насмерть сбившего 5-летнюю девочку. Видео

Будут судить водителя, сбившего 5-летнюю девочку в Некрасовском районе Источник: прокуратура Ярославской области











В Ярославской области будут судить 40-летнего водителя легковушки, сбившего насмерть 5-летнюю девочку. Происшествие случилось около 08:50 15 ноября 2024 года в деревне Овсяники Некрасовского района.

Как ранее сообщили в прокуратуре, малышка выбежала на дорогу и попала под колеса иномарки. Водитель гнал на «лысой резине» и не успел затормозить.

— Прокурор Некрасовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области 31 января.

Прокуратура Некрасовского района направила в суд уголовное дело о ДТП, в котором погиб ребенок.

— В соответствии с заключением эксперта, при разрешенной скорости движения 20 км/ч автомобиль двигался со скоростью не менее 60 км/ч, — добавили в ведомстве.

По части 3 статьи 264 УК РФ предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

Кадры с места происшествия Источник: прокуратура Ярославской области