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Происшествия подробности В Ярославской области будут судить водителя, насмерть сбившего 5-летнюю девочку. Видео

В Ярославской области будут судить водителя, насмерть сбившего 5-летнюю девочку. Видео

Что ему грозит

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2 комментария
Будут судить водителя, сбившего 5-летнюю девочку в Некрасовском районе | Источник: прокуратура Ярославской областиБудут судить водителя, сбившего 5-летнюю девочку в Некрасовском районе | Источник: прокуратура Ярославской области

Будут судить водителя, сбившего 5-летнюю девочку в Некрасовском районе

Источник:

В Ярославской области будут судить 40-летнего водителя легковушки, сбившего насмерть 5-летнюю девочку. Происшествие случилось около 08:50 15 ноября 2024 года в деревне Овсяники Некрасовского района.

Как ранее сообщили в прокуратуре, малышка выбежала на дорогу и попала под колеса иномарки. Водитель гнал на «лысой резине» и не успел затормозить.

— Прокурор Некрасовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области 31 января.

На асфальте остались следы крови | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа асфальте остались следы крови | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
За рулем автомобиля Rover 45 был 40-летний водитель | Источник: прокуратура Ярославской областиЗа рулем автомобиля Rover 45 был 40-летний водитель | Источник: прокуратура Ярославской области
На участке дороги действует ограничение скорости | Источник: прокуратура Ярославской областиНа участке дороги действует ограничение скорости | Источник: прокуратура Ярославской области

Прокуратура Некрасовского района направила в суд уголовное дело о ДТП, в котором погиб ребенок.

— В соответствии с заключением эксперта, при разрешенной скорости движения 20 км/ч автомобиль двигался со скоростью не менее 60 км/ч, — добавили в ведомстве.

По части 3 статьи 264 УК РФ предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

Кадры с места происшествия

Источник:

Редакция 76.RU побывала в деревне Некрасовского района, где случилась авария. Как местные отреагировали на трагедию — читайте в этом материале.

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ДТП Уголовное дело Смерть Сбили ребенка
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Комментарии
2
Гость
56 минут
Родители, которые за ребенком не следили опять ни при делах
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