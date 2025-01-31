Стало известно состояние выживших в ДТП с авто на аварийке в Ярославле. Видео

Помощь пострадавшим оказывали медики скорой помощи Источник: Дядьково, Сокол Ярославль — Районы 76 / Vk.com











Появилась информация о состоянии двоих пострадавших в ДТП, произошедшем вечером 30 января на проспекте Фрунзе в Ярославле. Предварительно известно, что на пересечении с улицей Попова «Тойота-Камри» протаранила стоящую на аварийке «Шевроле-Ланос». Рядом с автомобилем стояли трое: 21-летний водитель, 35-летний пассажир и 33-летняя пассажирка.

Молодой водитель скончался на месте, а 35-летнего мужчину и 33-летнюю женщину госпитализировали.

— Оба пациента доставлены в больницу имени Соловьева в тяжелом состоянии, — рассказали порталу 76.RU в Министерстве здравоохранения Ярославской области 31 января.

Пострадавшие лежали на асфальте до приезда скорой помощи Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

В полиции порталу 76.RU сообщили, что «Тойотой» управлял 60-летний водитель. Информации о том, был ли он задержан после аварии пока нет.