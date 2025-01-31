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Происшествия Влетел в авто на аварийке подробности Стало известно состояние выживших в ДТП с авто на аварийке в Ярославле. Видео

Стало известно состояние выживших в ДТП с авто на аварийке в Ярославле. Видео

В аварии пострадал 21-летний парень, еще двое получили серьезные травмы

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Помощь пострадавшим оказывали медики скорой помощи | Источник: Дядьково, Сокол Ярославль&nbsp;— Районы 76 / Vk.comПомощь пострадавшим оказывали медики скорой помощи | Источник: Дядьково, Сокол Ярославль&nbsp;— Районы 76 / Vk.com

Помощь пострадавшим оказывали медики скорой помощи

Источник:

Появилась информация о состоянии двоих пострадавших в ДТП, произошедшем вечером 30 января на проспекте Фрунзе в Ярославле. Предварительно известно, что на пересечении с улицей Попова «Тойота-Камри» протаранила стоящую на аварийке «Шевроле-Ланос». Рядом с автомобилем стояли трое: 21-летний водитель, 35-летний пассажир и 33-летняя пассажирка.

Молодой водитель скончался на месте, а 35-летнего мужчину и 33-летнюю женщину госпитализировали.

— Оба пациента доставлены в больницу имени Соловьева в тяжелом состоянии, — рассказали порталу 76.RU в Министерстве здравоохранения Ярославской области 31 января.

Пострадавшие лежали на асфальте до приезда скорой помощи

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В полиции порталу 76.RU сообщили, что «Тойотой» управлял 60-летний водитель. Информации о том, был ли он задержан после аварии пока нет.

Ранее автомобилисты и очевидцы сообщали, что «Тойота» влетела в «Шевроле», когда вторая иномарка стояла на аварийке из-за проблемы с колесом. Водители говорили, что возле авто стояли предупреждающие знаки, но было темно.

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ДТП Полиция Пострадавшие Аварийка
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