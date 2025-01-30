Один погиб, двое пострадали: в Ярославле автомобиль влетел в стоявшую на аварийке машину

В ДТП на проспекте Фрунзе один человек погиб, двое пострадало Источник: Дядьково, Сокол Ярославль — Районы 76 / Vk.com











Жесткое ДТП произошло в Ярославле в районе пересечения проспекта Фрунзе и улицы Попова вечером 30 января. По словам очевидцев, столкнулись две машины.

— Один автомобиль стоял на аварийке, меняли колесо. Другая машина на большой скорости в них въехала, — рассказала свидетельница происшествия порталу 76.RU.

Авария произошла на проспекте Фрунзе Источник: Дядьково, Сокол Ярославль — Районы 76 / Vk.com











В одном из чатов проезжавшая мимо водитель сообщила, что стоявшую на дороге машину было плохо видно:

— Проезжала мимо и сама не сразу их заметила. Аварийка слабо видна и знак аварийной остановки стоял в 4–5 метрах от машины. Фонари и знак были забрызганы грязью и плохо отражали. Сама еле успела перестроиться. Очень плохая видимость на дороге.

Говорят, что машина влетела в стоявший на дороге автомобиль Источник: Дядьково, Сокол Ярославль — Районы 76 / Vk.com











На кадрах с места происшествия видно, что на дороге лежало трое пострадавших — два молодых человека и девушка. Очевидцы сообщили, что один из молодых людей скончался. Второй пострадавший жаловался на боль в ногах.

— Мы стояли рядом с мужчиной, у него у машины колесо сломалось, — пояснил он столпившимся на месте ДТП.

У девушки, по словам свидетелей, вероятно сломана нога.

Кадры с места ДТП Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Telegram

Первую информацию о ДТП дали в ярославской полиции:

— Около 20:30 на перекрестке проспекта Фрунзе и улицы Попова произошло ДТП с участием автомобилей «Шевроле» и «Тойота». В настоящее время имеются данные об одном погибшем — 21-летнем молодом человеке, а также двух пострадавших — 35-летнем мужчине и 33-летней женщине.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, информация уточняется.

Обновление информации на 23:35 30 января

Комментарий о происшествии дали в Ярославской Госавтоинспекции:

— По предварительной информации водитель автомобиля «Шевроле-Ланос» остановился в средней полосе на проспекте Фрунзе в районе дома № 83 по причине технической неисправности, после чего вышел на проезжую часть осмотреть автомобиль вместе с двумя пассажирами. В этот момент на неисправное транспортное средство совершил наезд водитель автомобиля «Тойота-Камри».