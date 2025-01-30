НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

облачно, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 755мм 87%
Подробнее
0 Пробки
USD 98,01
EUR 102,78
Желтый уровень опасности
Водитель спас пассажиров
Развитие «легкого метро»
Сына депутата осудили за взятку
Зарядят снегопады
Суд за исторический дом
Заброшенный детский лагерь
Денежные вакансии
Как отдохнуть зимой по-русски
Происшествия Один погиб, двое пострадали: в Ярославле автомобиль влетел в стоявшую на аварийке машину

Один погиб, двое пострадали: в Ярославле автомобиль влетел в стоявшую на аварийке машину

ДТП произошло на проспекте Фрунзе

1 566
5 комментариев

В ДТП на проспекте Фрунзе один человек погиб, двое пострадало

Источник:

Жесткое ДТП произошло в Ярославле в районе пересечения проспекта Фрунзе и улицы Попова вечером 30 января. По словам очевидцев, столкнулись две машины.

— Один автомобиль стоял на аварийке, меняли колесо. Другая машина на большой скорости в них въехала, — рассказала свидетельница происшествия порталу 76.RU.

Авария произошла на проспекте Фрунзе

Источник:

В одном из чатов проезжавшая мимо водитель сообщила, что стоявшую на дороге машину было плохо видно:

— Проезжала мимо и сама не сразу их заметила. Аварийка слабо видна и знак аварийной остановки стоял в 4–5 метрах от машины. Фонари и знак были забрызганы грязью и плохо отражали. Сама еле успела перестроиться. Очень плохая видимость на дороге.

Говорят, что машина влетела в стоявший на дороге автомобиль

Источник:

На кадрах с места происшествия видно, что на дороге лежало трое пострадавших — два молодых человека и девушка. Очевидцы сообщили, что один из молодых людей скончался. Второй пострадавший жаловался на боль в ногах.

— Мы стояли рядом с мужчиной, у него у машины колесо сломалось, — пояснил он столпившимся на месте ДТП.

У девушки, по словам свидетелей, вероятно сломана нога.

Кадры с места ДТП

Источник:

Первую информацию о ДТП дали в ярославской полиции:

— Около 20:30 на перекрестке проспекта Фрунзе и улицы Попова произошло ДТП с участием автомобилей «Шевроле» и «Тойота». В настоящее время имеются данные об одном погибшем — 21-летнем молодом человеке, а также двух пострадавших — 35-летнем мужчине и 33-летней женщине.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, информация уточняется.

Обновление информации на 23:35 30 января

Комментарий о происшествии дали в Ярославской Госавтоинспекции:

— По предварительной информации водитель автомобиля «Шевроле-Ланос» остановился в средней полосе на проспекте Фрунзе в районе дома № 83 по причине технической неисправности, после чего вышел на проезжую часть осмотреть автомобиль вместе с двумя пассажирами. В этот момент на неисправное транспортное средство совершил наезд водитель автомобиля «Тойота-Камри».

Двоих выживших пострадавших госпитализировали.

ПО ТЕМЕ
ДТП Авария Происшествие
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
22 минуты
Снега нет, ничего не видно на дорогах... Сам ползу еле еле с работы домой. Не влететь бы в кого или в тебя.
Гость
30 минут
Проезжали мимо, знак стоял у машины в двух метрах, все трое стояли у багажника, аварийка еле видна была,вероятно, из-за грязи на фарах, знак тоже плохо отражал свет. Три фигуры в темноте посреди пропекта. Мы еще подумали, что опасно стоят ребята...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление