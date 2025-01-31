Двое — в больнице, один погиб: в полиции озвучили детали смертельного ДТП с «Тойотой» в Ярославле

ДТП на проспекте Фрунзе случилось поздно вечером Источник: «Дядьково, Сокол Ярославль — Районы 76» / Vk.com











Появилась информация о том, кто был за рулем «Тойоты-Камри», на скорости влетевшей в «Шевроле-Ланос» на проспекте Фрунзе в Ярославле вечером 30 января. По данным полиции, в ДТП погиб 21-летний парень, еще двое, 35-летний мужчина и 33-летняя женщина, пострадали.

В полиции порталу 76.RU сообщили, что «Тойотой» управлял 60-летний водитель. Информации о том, был ли он задержан после аварии, пока нет. Также позже станет известно, будет ли возбуждено уголовное дело.

ДТП случилось в районе пересечения проспекта Фрунзе и улицы Попова. Очевидцы сообщили, что «Шевроле» стояла на аварийке, у нее меняли колесо. Рядом стояли три человека. В какой-то момент в сломанный автомобиль влетела «Тойота-Камри», людей разбросало по дороге.

— По предварительной информации водитель автомобиля «Шевроле-Ланос» остановился в средней полосе на проспекте Фрунзе в районе дома № 83 по причине технической неисправности, после чего вышел на проезжую часть осмотреть автомобиль вместе с двумя пассажирами. В этот момент на неисправное транспортное средство совершил наезд водитель автомобиля «Тойота-Камри», — подтвердили в полиции.

Последствия ДТП сняли на видео очевидцы Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

Двоих пострадавших госпитализировали. Портал 76.RU запросил информацию об их состоянии в Минздраве.

Сразу после трагедии в одном из городских авточатов автомобилисты сообщали, что видели водителя и пассажиров «Шевроле» незадолго до аварии: