В аэропорту Южной Кореи загорелся самолет: на борту было больше 170 человек — кадры

В итоге пламя охватило весь борт Источник: Рёнхап











Пассажирский самолет загорелся в аэропорту в Южной Корее. Внутри в это время было 169 пассажиров и 7 членов экипажа.

Air Busan находился в аэропорту Пусана и готовился к вылету в Гонконг. В это время в хвостовой части самолета вспыхнул пожар. Пламя быстро охватило весь борт, передает «Рёнхап».

Местные СМИ начали распространять видео, на котором видно, как столбы дыма резко начали подниматься от борта. Буквально за пару минут пламя пробило фюзеляж, и стало видно открытое горение.

Пожар возник в хвостовой части салона Источник: «Рёнхап»

Внутри в это время находились 176 человек. Всем им удалось спастись — они эвакуировались из самолета по надувным трапам.

В парке авиакомпании есть буквально 14 самолетов. Все Airbus разных модификаций: A320-200, A321-200 и A321LR. Все они используются также и российскими авиакомпаниями. По предварительным данным, сегодня сгорел A321.