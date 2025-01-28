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Происшествия В аэропорту Южной Кореи загорелся самолет: на борту было больше 170 человек — кадры

В аэропорту Южной Кореи загорелся самолет: на борту было больше 170 человек — кадры

Воздушное судно полностью сгорело

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5 комментариев

В итоге пламя охватило весь борт

Источник:

Пассажирский самолет загорелся в аэропорту в Южной Корее. Внутри в это время было 169 пассажиров и 7 членов экипажа.

Air Busan находился в аэропорту Пусана и готовился к вылету в Гонконг. В это время в хвостовой части самолета вспыхнул пожар. Пламя быстро охватило весь борт, передает «Рёнхап».

Местные СМИ начали распространять видео, на котором видно, как столбы дыма резко начали подниматься от борта. Буквально за пару минут пламя пробило фюзеляж, и стало видно открытое горение.

Пожар возник в хвостовой части салона

Источник:

Внутри в это время находились 176 человек. Всем им удалось спастись — они эвакуировались из самолета по надувным трапам.

В парке авиакомпании есть буквально 14 самолетов. Все Airbus разных модификаций: A320-200, A321-200 и A321LR. Все они используются также и российскими авиакомпаниями. По предварительным данным, сегодня сгорел A321.

Это второй авиаинцидент за месяц. В конце декабря 2024 года самолет компании Jeju Air потерпел крушение в аэропорту Муан. Он летел из Бангкока, а на посадке не успел оттормозиться из-за проблем с шасси. Boeing-737 влетел в ограждение за пределами взлетно-посадочной полосы, после чего произошел взрыв. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Более 40 человек погибли.

ПО ТЕМЕ
Аэропорт Самолет Южная Корея Пожар Пассажиры
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Комментарии
5
Гость
41 минута
Мы недавно популярно объяснили неразумным южным корейцам, что может случиться, если они будут поставлять оружие Украине. Пока четкого ответа не получили. Квалификацию недружественной страны с Южной Кореи мы не сняли. Потому, по поводу погоревшей американской развалюхи, скажем: нормально, Григорий!
Гость
12 минут
"В парке авиакомпании есть буквально 14 самолетов" Какой слог! Буквально Достоевский!
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