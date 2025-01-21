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Происшествия Пожар в «Сквере» «Помещение было полностью в дыму»: сотрудник «Сквера» выступил в суде по делу о поджоге ресторана

«Помещение было полностью в дыму»: сотрудник «Сквера» выступил в суде по делу о поджоге ресторана

21 января в Ярославле прошло второе заседание по делу экс-депутата Дмитрия Соколова

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4 комментария

Новые подробности поджога «Сквера» в Ярославле

Источник:

Утром 21 января в Кировском районном суде Ярославля продолжили рассматривать дело экс-депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Соколова. Это уже второе заседание. Соколов обвиняется в поджоге кафе «Сквер 20/10» на Первомайском бульваре 30 октября 2023 года.

Согласно материалам дела, обвиняемый кинул в заведение две бутылки с зажигательной смесью. В результате пострадала одна из посетительниц ресторана — у нее оказалось обожжено более 20% тела. Ей провели четыре операции.

На заседании 21 января восстанавливали хронологию событий вечера 30 октября. Своей версией развития событий поделился Андрей (имя изменено. — Прим. ред.) — главный бармен, который работал в «Сквере» на тот момент.

— Я видел только одного человека [который бросил бутылки], — отметил в суде потерпевший. — Когда посмотрел в зал, увидел девушек. По-моему, они в тот момент сидели за столом.

По словам бармена, он находился в зале летней веранды, где сидели гости, когда всё случилось. В суде он отметил, что видел «силуэт» мужчины за стеклом. А дальше случилось возгорание.

— Взял огнетушитель, пытался им потушить возгорание. Когда понял, что от него нет эффекта, подумал, что он не работает или закончился. Решил пойти за вторым в другой конец зала. В этот момент ко мне подбежала одна из девушек, которые сидели в зале, — добавил бармен. — Там был разговор, что кофта горит, попробуйте вытащить из нее телефон. Я видел, что вещь лежала в углу, где огонь был, где они сидели. Там помещение было полностью в дыму. Я отказался.

Когда Андрей выбежал из кафе, по его словам, никого уже не было в помещении веранды, где сидели гости. На место приехали машины пожарных. Всё случилось около 23:45. Согласно показаниям в суде, бармен находился у кафе примерно до часу ночи.

Веранда ресторана загорелась вечером 30 октября

Источник:

В суде также озвучивалось, что трудовой договор с работодателем у Андрея не был заключен. Кроме этого, на заседании обсуждали вопросы инвентаризации кафе после пожара и оценки потерянного имущества в результате ЧП. Андрей рассказал, что лично принимал участие в процессе пересчета посуды и алкоголя, которые уцелели в пожаре.

По данным прокуратуры, сумма ущерба составляет 11 миллионов рублей, адвокат и представители владельцев ресторана ранее заявляли, что речь идет о 18 миллионах.

22 января продолжат слушанье потерпевших и свидетелей по делу. Мы будем следить за развитием событий.

Подробнее об уголовном деле экс-депутата Дмитрия Соколова можете прочитать в специальном сюжете — «Пожар в Сквере».

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Дмитрий Соколов Суд Ущерб Ресторан Сгорела кофейня Поджог
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Комментарии
4
Гость
1 час
А что сделал владелец кафе, чем спровоцировал?
Гость
1 час
...любит коктейли Молотова бросать?. Езжал бы на фронт...на " Леопардах" немецких тренироваться ...
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