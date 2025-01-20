Ребенок спасался от огня на подоконнике: в Ярославле случился пожар в многоэтажке. Видео

Ребенок вылез на подоконник Источник: Жесть Ярославль \ Vk.com











В Ярославле во время пожара в девятиэтажке на улице Белинского маленький ребенок вылез на подоконник.

— На шестом этаже 9-этажки загорелась квартира. Спасаясь от огня, 5-летний мальчик встал на подоконник. Сотрудники МЧС России пришли на помощь ребенку. Другого, 6-летнего, мальчика нашли в задымленном помещении. Детей передали врачам, — сообщили в МЧС по Ярославской области. — Оба были в сознании. Никого, кроме них, в квартире не было.

По данным МЧС, квартира, где случился пожар, трехкомнатная. Одна комната выгорела полностью, вторая повреждена, третья только закопчена.

Кадры пожара

— Мне позвонила дочка, сказала, что на лестнице шумно. Испугалась. Потом в чате дома написали, что пожар. Я сюда с работы прибежала. Пожар был на одном этаже с нами, через квартиру, — рассказала другая жительница дома.

— Его спасли через кран, а второго вынесли попозже из подъезда, — рассказала 76.RU жительница дома Анастасия.

Фото и видео с места ЧП

— Двоих детей госпитализировали в ОДКБ. Состояние детей требует интенсивной поддержки, — уточнили в ярославском Минздраве.