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Происшествия В ярославском МЧС назвали причину пожара в здании гостиницы «Турист»

В ярославском МЧС назвали причину пожара в здании гостиницы «Турист»

Опубликовано видео с места ЧП

732
2 комментария

Пожар начался утром 20 января

Источник:

В МЧС назвали причину пожара в здании гостиницы «Турист» на проспекте Ленина в Ярославле. Возгорание произошло в 6 часов 55 минут в помещении магазина велосипедов, который работает на цокольном этаже.

— Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрического потолочного светильника в торговом помещении, — сообщили спасатели.

Видео с места происшествия

Источник:

Напомним, при пожаре никто не пострадал. Но из здания были эвакуированы сотрудники и постояльцы гостиницы — 8 человек. На улице они провели около 15–20 минут. На месте происшествия, по уточненным данным МЧС, работало 40 пожарных и 12 единиц техники.

В результате ЧП огнем было уничтожено два стеллажа в магазине, закопчены потолок и стены в двух помещениях на площади 160 квадратных метров.

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Комментарии
2
Гость
1 час
8 человек сотрудников и постояльцев вместе взятых? Да ладно
Гость
53 минуты
Сто статей об одном и том же
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