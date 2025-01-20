В ярославском МЧС назвали причину пожара в здании гостиницы «Турист»

Пожар начался утром 20 января Источник: МЧС Ярославской области / Telegram











В МЧС назвали причину пожара в здании гостиницы «Турист» на проспекте Ленина в Ярославле. Возгорание произошло в 6 часов 55 минут в помещении магазина велосипедов, который работает на цокольном этаже.

— Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрического потолочного светильника в торговом помещении, — сообщили спасатели.

Видео с места происшествия Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Напомним, при пожаре никто не пострадал. Но из здания были эвакуированы сотрудники и постояльцы гостиницы — 8 человек. На улице они провели около 15–20 минут. На месте происшествия, по уточненным данным МЧС, работало 40 пожарных и 12 единиц техники.