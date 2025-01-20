Эвакуировали сотрудников и постояльцев: в Ярославле вспыхнул пожар в здании гостиницы

В Ярославле произошел пожар в здании гостиницы «Турист» Источник: Екатерина Лещенкова











В Ярославле утром 20 января произошел пожар в здании гостиницы «Турист» на проспекте Ленина. По сообщению МЧС, сигнал о происшествии поступил в 06:58. Дым шел из помещения, которое расположено с торца здания под вывеской «Велоцентр».

— Поступило сообщение о загорании в магазине на цокольном этаже гостиницы «Турист». К тушению привлечены 58 человек и 17 единиц техники, — проинформировали в МЧС.

Пострадавших нет.

Горело помещение под вывеской «Велоцентр» Источник: Екатерина Лещенкова











В гостинице порталу 76.RU сообщили, что из-за пожара проводилась эвакуация.

— Действовали по инструкции. Силами сотрудников гостиницы были эвакуированы работники и постояльцы. На улице мы были около 15–20 минут. После этого пожарные разрешили вернуться в здание, — прокомментировали в администрации отеля.

На месте ЧП работало 58 человек и 17 единиц техники Источник: МЧС по Ярославской области









