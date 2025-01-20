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Происшествия Эвакуировали сотрудников и постояльцев: в Ярославле вспыхнул пожар в здании гостиницы

Эвакуировали сотрудников и постояльцев: в Ярославле вспыхнул пожар в здании гостиницы

Первые подробности происшествия

2 890
10 комментариев

В Ярославле произошел пожар в здании гостиницы «Турист»

Источник:

В Ярославле утром 20 января произошел пожар в здании гостиницы «Турист» на проспекте Ленина. По сообщению МЧС, сигнал о происшествии поступил в 06:58. Дым шел из помещения, которое расположено с торца здания под вывеской «Велоцентр».

— Поступило сообщение о загорании в магазине на цокольном этаже гостиницы «Турист». К тушению привлечены 58 человек и 17 единиц техники, — проинформировали в МЧС.

Пострадавших нет.

Горело помещение под вывеской «Велоцентр»

Источник:

В гостинице порталу 76.RU сообщили, что из-за пожара проводилась эвакуация.

— Действовали по инструкции. Силами сотрудников гостиницы были эвакуированы работники и постояльцы. На улице мы были около 15–20 минут. После этого пожарные разрешили вернуться в здание, — прокомментировали в администрации отеля.

На месте ЧП работало 58 человек и 17 единиц техники

Источник:

Сейчас гостиница работает в обычном режиме. В МЧС выясняют причину возгорания.

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ЧП Происшествие Пожар Гостиница
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Комментарии
10
Гость
2 часа
мы не скучаем, как нам и наказал Таврический , каждый день идёт по плану, то ЧП то авария а тут и девальвация подоспеет с всеобщей
Гость
2 часа
Это трамп на инаугурации зажигает.
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