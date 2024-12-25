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Происшествия Как объединение Wildberries и Russ стало бизнес-скандалом года — видео

Как объединение Wildberries и Russ стало бизнес-скандалом года — видео

С чего началось и как развивалось противостояние самой богатой женщины России и ее уже бывшего супруга

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Обвинения в рейдерстве, перестрелка в центре Москвы — все мы с лета мы следим за скандальными разборками вокруг компании Wildberries, разладом в семье, а затем и за разводом самой богатой женщины в России и основательницы маркетплейса Татьяны Ким и громкими заявлениями ее уже бывшего супруга Владислава Бакальчука.

О планах слияния компании Wildberries с группой Russ было объявлено еще в июне 2024 года, но общественность они заинтересовали только к концу июля, когда глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в своем телеграм-канале видеоролик с Владиславом Бакальчуком. Последний восклицал, что супруга его ушла из дома, связалась с плохой компанией, а бизнес их и вовсе отжимают. На что Татьяна ответила, мол, никакая она не кавказская пленница, спасать ее не нужно, и вообще она подает на развод.

Кульминация после высказывания взаимных претензий наступила 18 сентября в виде перестрелки возле офиса Wildberries в центре Москвы. В компании уверяли, что Владислав с охраной пытался незаконно проникнуть в офис, он — что приехал на переговоры. В перестрелке погибли два охранника, еще семь человек получили ранения.

5 октября брак Бакальчуков официально расторгли, а самая богатая женщина России взяла себе девичью фамилию Ким.

Подробнее о том, как развивался скандал, в коротком видео выше.

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