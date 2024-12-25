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Происшествия Повсюду дым и выбиты стекла: во Владикавказе произошел взрыв в ТЦ — кадры

Повсюду дым и выбиты стекла: во Владикавказе произошел взрыв в ТЦ — кадры

На место ЧП выехали оперативные службы

1 242
2 комментария

Так выглядит ТЦ, где произошел взрыв

Источник:

Во Владикавказе произошел взрыв в торговом центре «Алания Молл». В здании выбило стекла. На кадрах с места происшествия видно черные клубы дыма, которые поднимаются с верхних этажей.

Как пишет SHOT, девять человек пострадали. По данным СМИ, их число постоянно растет. Уже сообщают о первых погибших. Однако данные официально не подтвердили.

Очевидцы показали, что происходит возле ТЦ

Источник:

На верхних этажах торгового центра пожар. Предварительно причиной называют взрыв бытового газа. На место выехали оперативные службы, развернули оперативный штаб. Там работают пожарные и спасатели.

— Во Владикавказе загорелся 3-й этаж и крыша на 800 квадратах ТЦ «Алания Молл», — сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале.

Глава Северной Осетии выехал к торговому центру. Он обещал выяснить все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии
2
Гость
3 часа
По магазинам ходить становится как то страшновато.
Гость
4 часа
Надо ещё больше работать, платить налоги и ещё меньше кушать Сколько всего востанавливать полностью и по плану
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жительница Кургана
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