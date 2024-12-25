Повсюду дым и выбиты стекла: во Владикавказе произошел взрыв в ТЦ — кадры

Во Владикавказе произошел взрыв в торговом центре «Алания Молл». В здании выбило стекла. На кадрах с места происшествия видно черные клубы дыма, которые поднимаются с верхних этажей.
Как пишет SHOT, девять человек пострадали. По данным СМИ, их число постоянно растет. Уже сообщают о первых погибших. Однако данные официально не подтвердили.
На верхних этажах торгового центра пожар. Предварительно причиной называют взрыв бытового газа. На место выехали оперативные службы, развернули оперативный штаб. Там работают пожарные и спасатели.
— Во Владикавказе загорелся 3-й этаж и крыша на 800 квадратах ТЦ «Алания Молл», — сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале.
Глава Северной Осетии выехал к торговому центру. Он обещал выяснить все обстоятельства произошедшего.