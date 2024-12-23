«Дышать нечем, воздух пропитан нефтью». Что происходит на Черноморском побережье спустя неделю после разлива мазута с танкеров

Мазут на песчаном пляже в Анапе. Фото сделано 23 декабря Источник: MoreOz / T.me











В Краснодарском крае неделю назад потерпели крушение два танкера «Волгонефть». По последним данным, они перевозили больше 9000 тонн мазута, свыше 3000 тонн вылилось в море. Больше 50 километров береговой линии в Анапе и Темрюкском районе оказались покрыты нефтепродуктами. Это одна из глобальных экологических катастроф в новейшей истории России. 93.RU cобрал главное, что известно на сегодняшний день, в этом материале.

Танкеры в море, капитаны под следствием

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» подали сигнал бедствия 15 декабря во время шторма в Керченском проливе. Первое судно разломило пополам, на борту находилось 13 членов экипажа, 12 из них удалось спасти, погиб 23-летний вахтенный матрос.

Кадры крушения «Волгонефти-212» Источник: 93.RU











Дрейфующий танкер «Волгонефть-239» сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань. Операция по спасению 14 членов экипажа завершилась уже на следующий день, утром 16 декабря.

«Волгонефть-212» принадлежит пермской компании «Кама Шиппинг». В день крушения танкеру исполнилось 55 лет. А «Волгонефть-239» эксплуатируется с 1973 года и принадлежит московскому ЗАО «Волгатранснефть». Их относят к танкерам класса «река — море», предназначенным для перевозки нефти и нефтепродуктов.

Источник: Городские порталы

Суммарно суда перевозили 9,2 тысячи тонн мазута, 40% топлива оказалось в море, а это больше 3000 тонн.

Эксперты сходятся во мнении, что оба танкера больше подходят для хождения по рекам, и их конструкции не были готовы к сильному шторму. По документам танкеры не могли выходить в пролив позже ноября. Кроме того, «Волгонефть-239» вообще не должен был эксплуатироваться, потому что у судна было просрочено свидетельство о классификации.

Севший на мель танкер «Волгонефть-239» Источник: Tvzvezda.ru











— Правоохранители дают оценку действиям капитанов судов. По их мнению, суда встали на якорь не там, где положено, ушли не вовремя, — сказал Владимир Путин, комментируя произошедшее во время прямой линии 19 декабря.

Следком Крыма возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). 19 декабря стало известно, что капитана танкера «Волгонефть-212», где погиб один мужчина, посадили в СИЗО на время расследования. По данным Baza, во время крушения он наглотался воды с мазутом, потерял сознание и получил обморожение. После спасения он находился в больнице Анапы. Капитана «Волгонефти-239» отправили под домашний арест.

Несколько дней специалисты не могли приступить к обследованию танкеров из-за плохой погоды. В Росморречфлоте рассказали, что только 19 декабря водолазы осмотрели кормовую часть «Волгонефти-239» в районе мыса Панагия. В тот же день специалисты нашли носовую часть «Волгонефти-212», а 21 декабря — кормовую часть.

— Зафиксирован незначительный выход нефтепродуктов из танков. На участках акватории в этом районе для сбора мазута установили боновые заграждения, — сообщили 20 декабря власти Краснодарского края.

Также идет обработка сорбентом акватории, где были обнаружены пятна нефтепродуктов.

Почти 1000 птиц отмыли от мазута, как минимум 10 дельфинов погибли

Уже 17 декабря море вынесло на берег нефтепродукты. Пляжи Анапы и Темрюкского района покрыло мазутом. 18 декабря власти заявили, что загрязнено 49 километров береговой линии, к 21 декабря пораженная площадь увеличилась до 54 километров. По официальным данным МЧС, 44 километра — в Анапе, еще 10 — в Темрюкском районе.

Первыми жертвами экологической катастрофы стали птицы. Большинство пернатых от нефтепродуктов очищают волонтеры на автомойке в поселке Витязево. Без помощи человека они не выживут. Штаб координирует кубанский эколог Евгений Витишко. Он пояснил журналисту 93.RU, что центр пришлось организовать самостоятельно, потому что «муниципалы не захотели с нами в одном помещении находиться».

Некоторые птицы полностью измазаны мазутом Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











По последним данным, в Анапе спасли уже больше 970 птиц, большую часть из них передали в ставропольский Центр реабилитации диких животных, также около 150 птиц переехало на время в краснодарский «Сафари-парк». Около 180 животных погибли. Количество пострадавших с каждым днем становится всё больше. 23 декабря стаю перепачканных птиц заметили в районе Южной Озереевки под Новороссийском. Продолжается отлов в районе Большого Утриша.

Спасение птиц в районе Большого Утриша Источник: slavarevun / T.me

Также к 23 декабря стало известно о гибели 10 краснокнижных дельфинов с момента крушения танкеров. По предварительным данным, они погибли из-за разлива мазута, но точная причина смерти станет известна после результатов исследования взятых проб. Некоторых китообразных находили с пятнами нефти на теле и дыхале. По прогнозам специалистов, мертвых дельфинов будут находить всё больше.

Мертвый дельфин, испачканный в мазуте Источник: «Дельфа»











— Точно будет еще больше. И это не про дельфинов с пятнами мазута, это будут животные с сильной интоксикацией. Дельфины едят рыбу, рыба ест планктон и рачков, которые сейчас заражены. Они наедаются мазута, и с этим никакой организм не справится, — рассказали 93.RU в центре спасения дельфинов «Дельфа».

Ужасная вонь, нехватка техники и обращение к Путину

С самого начала сотни неравнодушных жителей вышли убирать побережье от мазута, вооружившись лопатами. На берегу тяжело дышать, поэтому убирать нефтепродукты можно только в масках, а желательно в респираторах, но очевидцы рассказывают, что их не хватает.

Источник: Городские порталы

— Мы местные жители, приехали помогать. На мой взгляд, что бы там ни говорили, всё очень плохо. Потому что ветром сдуло этот мазут, и он мелкими брызгами, мелкой фракцией разнесся по всему пляжу. И приходится это убирать не лопатами, а руками. Мы сегодня целый день, извините, кверху жопами простояли, — рассказывали журналистке 93.RU две местные жительницы на парковке, собираясь уезжать домой.

Полигоны не успевают принимать мешки Источник: kondratyevvi / T.me











По последним официальным данным МЧС, к расчистке привлечено свыше 360 единиц техники и больше 10 тысяч человек, в том числе спасатели, пожарные, военные и волонтеры. Но с места волонтеры говорят, что техники не хватает, собранные мешки не успевают вывозить, из них начинает вытекать мазут, снова загрязняя песок.

— Сейчас есть проблема — собирают мазут быстрее, чем предприятия могут принять, — рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 23 декабря, заехав на полигон в хуторе Белом Темрюкского района, куда свозят собранные нефтепродукты.

Источник: Данил Поваров











При этом на прямой линии 19 декабря Владимир Путин рассказал, что связывался с главой региона Вениамином Кондратьевым, который рассказал, что помощь федералов пока не требуется. Но волонтеры говорят обратное и спустя почти неделю борьбы с мазутом записали обращение к президенту. Люди уверены, что нужны дополнительные силы.

Волонтеры объяснили, что справиться с катастрофой без хорошего оборудования невозможно Источник: Юрий Озаровский / T.me

— Мы, жители Анапы, жители Краснодарского края, жители всей страны, просим вас о помощи. Это крик души. Местные власти не справляются, у них нет для этого ресурса. Единственный ресурс — это простые люди с лопатами. Такую катастрофу лопатами не победить, — рассказала местная жительница в видеообращении.

Неравнодушные жители создали группу в «Телеграме», где рассказывают, как и чем помочь птицам, где убирать пляжи и что нужно волонтерам, которые находятся на месте. По данным на 23 декабря, в группе уже больше 70 тысяч участников. Кроме того, начал работу бот, где можно узнать информацию, какую одежду с собой брать, где остановиться и куда везти птиц. Также можно посмотреть карту, где видно, где и какая работа идет.

Официально власти развернули на пляжах 11 пунктов обогрева: это отапливаемые палатки, где волонтеры могут перекусить и выпить горячего чая. Также работает волонтерский штаб в Витязево на Черноморской, 120б. Там и еще в восьми пунктах выдают средства защиты и инвентарь. Но очевидцы говорят, что респираторов на всех не хватает.

— Дышать нечем, весь воздух пропитан нефтью. Сильно кружится голова. Безумно непростая физическая работа. Некоторые люди были по одиночке, очень много девушек, которые одни делали эти мешки. Мы сделали 30–40 мешков. Один мешок весит от 25 кг. Затем парней время от времени отправляли грузить эти мешки в технику. Когда видишь всё это вживую, сердце разрывается, но на эмоции нет сил, — рассказала блогер и путешественница Ксюша Милли.

Море вновь выбросило мазут на берег

В выходные, 21 и 22 декабря, была проделана большая работа. Но уже к вечеру воскресенья начался шторм. Волонтеры и экологи забили тревогу: с пляжей в море начало уносить неубранные мешки с мазутом.

Мешки ночью начало подмывать Источник: ecozhora / T.me

В оперштабе утром 23 декабря заявили, что мешки «практически не пострадали». Но на берег вновь выбросило нефтепродукты. Больше всего в районе реки Можепсин, на берегу в станице Благовещенской и на пляже в Джемете.

Источник: Мария Романова / Городские порталы











— Фиксируют загрязнения разного масштаба — от мелких вкраплений до пятен и луж от 3 квадратных метров до 50 квадратных метров, — рассказали краевые власти.

Волонтеры и спасатели вновь работают на тех участках, которые еще вчера были очищены.

Обстановка на пляже 23 декабря Источник: пресс-служба мэрии Анапы











— Сегодня еще всё хуже. Гораздо хуже. В общем, всё, что очистили, всё опять в мазуте, — рассказала 93.RU волонтер Валерия. — То, что делают 30 человек, за секунды может сгрести техника… Еще сегодня я надеялась, что выдадут респираторы, но их нет. Снова приходится работать в «полумасках». Зато выдали дождевик, но грязный и мокрый.

Эколог Георгий Каваносян рассказал, что координация между волонтерами и официальными штабами всё еще страдает, но уже стали лучше вывозить собранный мазут.

— Брошенных мешков в целом становится меньше. В первые дни они лежали по 2–3 суток, мазут их разъедал, и они протекали. Надеюсь, мартышкин труд скоро закончится, — рассказал Каваносян.

Что говорят власти?

В первый день, когда мазут дошел до побережья Анапы и Темрюкского района, там ввели режим ЧС. Губернатор прибыл в Анапу и доложил об открытии оперативного штаба. 17 декабря было привлечено всего 50 единиц техники, уже к 23 декабря это значение увеличилось до 360 единиц.

В МЧС показали, как убирают мазут Источник: МЧС России

— Совместно с Росприроднадзором и экологами проработали следующий алгоритм: в первую очередь акцент сделаем на максимально быструю уборку и вывоз с прибрежной полосы мазута вторичного загрязнения, он находится в воде у берега. Это более жидкая смесь, наиболее опасная для пляжей. Во-вторых, максимально оперативно стараемся вывозить собранный в целлофановые пакеты мазут, потому что нефтепродукт может разъедать пластик и вытекать. И в третью очередь усилим вывоз загрязненного грунта, который складируют в плотные мешки, практически не протекающие. Температура сейчас низкая, плотный мазут застывает. Далее поэтапно и как можно быстрее уберем с пляжей всё, что собирают сейчас люди, пришедшие на помощь, — писал глава Краснодарского края 22 декабря.

Уже 23 декабря Кондратьев вновь приехал в Анапу, где встретился с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым и руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой. В этот же день глава региона признал, что полигоны не успевают принимать мешки с мазутом. Поэтому в промзоне Анапы решили сделать временную перевалочную площадку, также к уборке подключат еще 50 самосвалов.

— Важно также выяснить, насколько превышены показатели загрязнения. Согласно этим результатам будем рассчитывать ущерб окружающей среде, — писала ранее Радионова, но пока ведомство не оглашало никаких официальных данных.

Мешки протекают Источник: MoreOz / T.me











Министр природных ресурсов и экологии во время совещания в Анапе 23 декабря заявил, что объем загрязненного мазутом грунта может увеличиться до 200 000 тонн. Для понимания, за прошедшую неделю всего было собрано больше 17 000 тонн пораженного песка и грунта. По данным МЧС, уже очищено около 40 из 54 километров береговой линии.

Ранее губернатор Кубани говорил, что на очистку побережья уйдет «примерно месяц, не больше», подчеркнув, что море продолжит выбрасывать нефть на берег. Уже в понедельник, 23 декабря, планы изменились.

— Сегодня мы должны сделать всё, в ближайший месяц, максимум до первого марта, чтобы убрать всё это. Но мы планируем это до первого февраля сделать, убрать с поверхности песка пляжей в целом эту массу, нефтепродукты эти, чтобы в случае температуры они не просочились вниз, и потом не пришлось делать работу в три раза больше, — цитирует Кондратьева РИА Новости.

Ранее эколог Георгий Каваносян рассказал, что для полного восстановления экосистемы потребуется 10 лет.

А что с отдыхом?

Ранее губернатор Краснодарского края заверил, что нефтепродуктов к летнему курортному сезону не будет. При этом туроператоры подчеркивают, что власти должны большее внимание сконцентрировать на расчистке побережья.

— Сейчас низкий сезон, и туристы не очень активно покупают туры на летний период. И времени мало прошло, отдыхающие пока еще разбираются вместе с нами в этой ситуации. В целом мы ожидаем, что влияние будет негативным, даже если удастся всё убрать, всё равно есть репутационный и имиджевый ущерб. Но до летнего сезона еще 5–6 месяцев, и при должной настойчивости всё можно ликвидировать, поэтому мы сейчас призываем местные власти не останавливаться и считаем, что нужно добавить техники. Власти должны активнее управлять процессом, само это не рассосется, — рассказал 93.RU вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.