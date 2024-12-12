Украина атаковала Чечню при помощи БПЛА. Повреждены здания полиции, есть раненые

Видео с казармами Источник: Kadyrov_95 / Telegram.com

В ночь на 12 декабря ВСУ атаковали Грозный беспилотником. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его информации, БПЛА сбили над казармами спецполка полиции.

— Серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили 4 бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях, — объяснил Кадыров.

Источник: Kadyrov_95 / Telegram.com

Глава Чечни добавил, что сдетонировавший в воздухе беспилотник повредил кровлю и выбил стекла. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили.

— Каких-либо серьезных повреждений здание не получило. <…> Что же до боевого духа, то подобные попытки только укрепляют нашу веру в победу и желание поскорее расправиться с врагом, — прокомментировал атаку Кадыров.

Также он поделился видео с места событий. На них видно огонь и небольшие повреждения казарм.

Кадр из видео Источник: Kadyrov_95 / Telegram.com











До этого ВСУ атаковали американскими ракетами ATACMS военный аэродром в Таганроге. Среди личного состава есть раненые, разрушений нет.