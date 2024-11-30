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Происшествия «До приезда скорой»: в тройном ДТП на М-8 в Ярославской области погибли два человека. Видео

«До приезда скорой»: в тройном ДТП на М-8 в Ярославской области погибли два человека. Видео

Один из водителей выехал на встречную полосу

1 358
6 комментариев

Правоохранители показали последствия аварии

Источник:

Около 16:00 30 ноября на трассе М-8 в Ярославской области произошло смертельное ДТП. В Переславском районе столкнулись 3 автомобиля: «Рено Флюенс», грузовик «Газель» и легковушка «Киа Рио».

По предварительной версии, авария случилась после того, как водитель «Рено Флюенс» выехал на встречную полосу в месте, где это делать запрещено. Там он врезался в «Газель», а после произошло столкновение с «Киа Рио». Судя по видео с места аварии, которое опубликовали правоохранители, «Киа» въехала в заднюю часть грузовика.

ДТП случилось в Переславском районе

Источник:

По данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель и пассажир «Рено» скончались сразу же.

— В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Рено» от полученных травм скончались на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, водитель автомобиля «Газель» госпитализирован, — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

На месте ДТП вс` еще работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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Смертельное ДТП Госавтоинспекция
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Комментарии
6
Гость
26 минут
Под Переславлем, как "дорога смерти". За год столько народу погибло в ДТП, сколько в других местах и за все время существования дороги не происходит. Может сотрудникам ГАИ и местным властям следует заняться дорогой ?
Гость
45 минут
Скорая помощь в стабильной россии приезжает не скоро если вообще приедет но мы продолжаем платить налоги за счастье родиться и жить здесь!
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