«До приезда скорой»: в тройном ДТП на М-8 в Ярославской области погибли два человека. Видео

Правоохранители показали последствия аварии Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / T.me











Около 16:00 30 ноября на трассе М-8 в Ярославской области произошло смертельное ДТП. В Переславском районе столкнулись 3 автомобиля: «Рено Флюенс», грузовик «Газель» и легковушка «Киа Рио».

По предварительной версии, авария случилась после того, как водитель «Рено Флюенс» выехал на встречную полосу в месте, где это делать запрещено. Там он врезался в «Газель», а после произошло столкновение с «Киа Рио». Судя по видео с места аварии, которое опубликовали правоохранители, «Киа» въехала в заднюю часть грузовика.

ДТП случилось в Переславском районе Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / T.me

По данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель и пассажир «Рено» скончались сразу же.

— В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Рено» от полученных травм скончались на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, водитель автомобиля «Газель» госпитализирован, — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.