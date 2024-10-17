Умер солист популярной группы One Direction. Возможно, он покончил с собой

Тело обнаружили во внутреннем дворике отеля в Буэнос-Айресе Источник: liampayne / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В столице Аргентины умер бывший участник группы One Direction Лиам Пейн. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным газеты Clarin, тело музыканта обнаружили под окнами отеля в Буэнос-Айресе. Предположительно, он покончил с собой.

Незадолго до этого в полицию сообщили «агрессивном мужчине, который мог находиться в состоянии наркотического или алкогольного опьянения». Судя по всему, речь шла о Пейне — как рассказывают постояльцы, певец устроил погром в вестибюле отеля. Он разбил свой ноутбук, после чего персонал отнес технику к нему в номер.

Отель, где все произошло Источник: La Nacion











Медики констатировали смерть Пейна. Над телом установили красную палатку, полиция и экстренные службы ведут расследование.

Незадолго до гибели Пейн выложил в соцсети снимок со своей девушкой.