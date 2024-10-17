Умер солист популярной группы One Direction. Возможно, он покончил с собой

В столице Аргентины умер бывший участник группы One Direction Лиам Пейн. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным газеты Clarin, тело музыканта обнаружили под окнами отеля в Буэнос-Айресе. Предположительно, он покончил с собой.
Незадолго до этого в полицию сообщили «агрессивном мужчине, который мог находиться в состоянии наркотического или алкогольного опьянения». Судя по всему, речь шла о Пейне — как рассказывают постояльцы, певец устроил погром в вестибюле отеля. Он разбил свой ноутбук, после чего персонал отнес технику к нему в номер.
Медики констатировали смерть Пейна. Над телом установили красную палатку, полиция и экстренные службы ведут расследование.
Незадолго до гибели Пейн выложил в соцсети снимок со своей девушкой.
Лиам Пейн прославился, выступая в составе ныне распавшейся поп-группы One Direction вместе с Гарри Стайлсом, Зейном Маликом, Нилом Хораном и Луи Томлинсоном. One Direction была основана в 2010 году и получила всемирную известность после выхода дебютного альбома Up All Night. В 2016 году группа приостановила свою деятельность, поскольку ее участники занялись другими проектами, включая сольную карьеру.