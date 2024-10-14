Бросила новорожденного в унитазе — россиянка родила в аэропорту Турции и оставила ребенка в туалете

Россиянка родила в туалете для инвалидов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Россиянка бросила новорожденного в туалете аэропорта Антальи (Турция). Ее задержала полиция при попытке покинуть страну.

— Вечером уборщица обнаружила новорожденного ребенка в туалете для инвалидов, — уточняет издание Hurriet. Младенец находился внутри унитаза. О своей находке она сообщила службе безопасности.

Туристка, бросившая новорожденного, вместе с другой женщиной ринулись к паспортному контролю. Они пытались попасть на стойку регистрации за 12 минут до того, как младенца обнаружили, пишет Haber7.com. Однако охрана аэропорта их задержала.

Телеканал Halk TV сообщает, что это 18-летняя девушка и ее 47-летняя мать. Во время задержания они ожидали рейса, направляющегося в Москву.

Ребенок выжил. На месте ему оказали первую помощь, а затем передали медикам.