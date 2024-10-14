НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +3

2 м/c,

ю-в.

 754мм 52%
Подробнее
7 Пробки
USD 96,10
EUR 105,49
Умер трехлетний мальчик
Директора школ — о зарплатах
Дорогие спорткары в Ярославле
Прогноз погоды на неделю
Усадьба губернатора
На съемках рухнули декорации
Как работает синяя лампа
Продают гостиницы
Абьюзеры
Происшествия Бросила новорожденного в унитазе — россиянка родила в аэропорту Турции и оставила ребенка в туалете

Бросила новорожденного в унитазе — россиянка родила в аэропорту Турции и оставила ребенка в туалете

Младенца удалось спасти благодаря уборщице

277
5 комментариев

Россиянка родила в туалете для инвалидов

Россиянка бросила новорожденного в туалете аэропорта Антальи (Турция). Ее задержала полиция при попытке покинуть страну.

— Вечером уборщица обнаружила новорожденного ребенка в туалете для инвалидов, — уточняет издание Hurriet. Младенец находился внутри унитаза. О своей находке она сообщила службе безопасности.

Туристка, бросившая новорожденного, вместе с другой женщиной ринулись к паспортному контролю. Они пытались попасть на стойку регистрации за 12 минут до того, как младенца обнаружили, пишет Haber7.com. Однако охрана аэропорта их задержала.

Телеканал Halk TV сообщает, что это 18-летняя девушка и ее 47-летняя мать. Во время задержания они ожидали рейса, направляющегося в Москву.

Ребенок выжил. На месте ему оказали первую помощь, а затем передали медикам.

По данным РБК, генконсульство России в Анталье поддерживает связь с матерью новорожденного. Она и ребенок находятся в больнице.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
Главная новость для Ярославля. Браво!
Гость
39 минут
Вот куда на сносях по заграницам кататься? Они что так и планировали, или испугались что из за волокиты с ребёнком улететь не смогут? Тогда с мозгами беда больше, чем с моралью...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«С каждым днем уехать сложнее»: как россиянка спасалась в США от разрушительного урагана «Милтон»
Валерия Богатырёва
Заместитель главного редактора
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Установка кондиционеров

12 000 ₽

Добавить объявление