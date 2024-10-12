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Происшествия «Спровоцировали»: появились подробности избиения подростка в Ярославской области

«Спровоцировали»: появились подробности избиения подростка в Ярославской области

Драка случилась в Угличе

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В СК раскрыли подробности избиения подростка в Угличе

Уже несколько дней в Ярославской области обсуждают жестокое избиение 16-летнего подростка в Угличе. Как ранее стало известно, еще в конце сентября трое истязали парня до синяков и переломов, а затем ограбили его дом. О проблеме в небольшом городке даже говорила глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

В пятницу, 11 октября, в следственном комитете раскрыли подробности нападения на подростка, а также опровергли детали, облетевшие интернет.

— Один совершеннолетний и двое несовершеннолетних жителей Углича, находясь во дворе по улице Ярославское шоссе Углича, в результате возникшей ссоры с 16-летним подростком спровоцировали конфликт, в ходе которого нанесли последнему множественные удары, — сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Ярославской области Константин Орехов.

В Сети разошлись подробности, якобы у пострадавшего насчитали более 50 переломов.

— Информация, распространяемая в социальных сетях о 57 переломах, потере слуха и инвалидности ребенка, не соответствует действительности, — добавил представитель СК.

Однако состояние мальчика действительно оценивается как тяжелое, на теле зафиксированы несколько переломов и ушибы. Лицо ребенка заплыло от гематом. Как уточнили 76.RU в областном Минздраве, пострадавший находится в больнице.

После избиения возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, а также кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

— По ходатайству следователя, судом в отношении одного из обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух несовершеннолетних — в виде домашнего ареста, — сообщили в СК. — В связи с несогласием следственных органов регионального следственного управления с избранной мерой пресечения в виде домашнего ареста, в настоящее время принимаются меры к его обжалованию.

Обвиняемым может грозить до двенадцати лет лишения свободы. Так как они достигли шестнадцатилетнего возраста, по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью им придется отвечать по всей строгости закона.

Одной из причин избиения ранее называли конфликт Коли (имя изменено. — Прим. ред.) с бывшей девушкой, якобы она рассказала о расставании приятелям постарше и натравила их на бывшего.

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