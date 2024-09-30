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Происшествия «Мне будет ее не хватать». Спела «В последний раз» и упала в подземный переход — что известно о погибшей в Тбилиси россиянке

«Мне будет ее не хватать». Спела «В последний раз» и упала в подземный переход — что известно о погибшей в Тбилиси россиянке

Друзья говорят, что Арину Глазунову обожали все

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В Грузии скончалась туристка из Москвы — на месте трагедии возвели небольшой мемориал

В Грузии российская туристка скончалась после падения в подземный переход. Об этом сообщает грузинская телекомпания «Мтавари архи».

Трагедия произошла в Тбилиси на площади Первой республики. Ночью две подруги из России гуляли по городу, пели песню «В последний раз» ВИА «Веселые ребята» и снимали друг друга на видео. Во время записи одна из них — 24-летняя Арина Глазунова — оступилась и упала в подземный переход, получив тяжелые травмы головы.

Момент падения Арины попал на видео

Пострадавшую доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее перелом основания черепа. Несмотря на усилия медиков, спасти девушку не удалось. Она скончалась 27 сентября, в пятницу.

Сейчас на месте, где упала девушка, возвели небольшой мемориал.

На месте падения москвички возвели небольшой мемориал

Сам подземный переход, судя по фотографиям, действительно ничем не огорожен. Житель Тбилиси Дато Акобиа пишет в своих соцсетях:

— Оно совсем никак не огорожено, если ребенок или даже взрослый может споткнуться и упасть, — возмущается житель города.

Так выглядит подземный переход, в который упала Арина

Как рассказали MSK1.RU друзья Арины, девушка жила на юго-востоке Москвы и была выпускницей Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Одногруппники девушки также рассказали MSK1.RU, что погибшей было не 27 лет, как пишут в СМИ, а 24 года — она окончила вуз в 2022 году. В Грузию она отправилась с подругой путешествовать.

— Мы познакомились в 2019 году, когда мой друг пригласил меня на выступление в рамках театрального кружка. Позже, в том же году, я сама стала членом этого кружка, тогда мы и подружились, — рассказала корреспонденту MSK1.RU подруга Арины, Ольга (имя изменено). — У нее было отменное чувство юмора, которое я обожала.

Как рассказала близкая подруга Арины, девушка работала PR-менеджером в креативном агентстве, которое занимается помощью бизнесу в создании фирменного стиля бренда.

Но работой вся деятельность Арины не заканчивалась: она также выхаживала подобранных ею животных и занималась благотворительностью.

— У нее была огромная любовь к животным. Она научила меня находить возможность заниматься благотворительностью. Она проявляла силу и мужество в борьбе с депрессивными эпизодами, — рассказала MSK1.RU близкая подруга девушки.

Ее слова звучали так подбадривающе, что я не понимала — это у нее само получается, или она специально это делала? Она была невероятно нежной, неповторимой, остроумной. Мне кажется, ее все обожали, я в том числе. Мне будет очень ее не хватать.

Мы приносим соболезнования семье и друзьям Арины.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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