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Происшествия эксклюзив «Ударил по лицу»: учащиеся ярославского колледжа забили тревогу из-за слухов о нападении на студенток

«Ударил по лицу»: учащиеся ярославского колледжа забили тревогу из-за слухов о нападении на студенток

В полиции и учебном учреждении сообщили, что один факт точно был

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1 комментарий

В Ярославле напали на студентку колледжа

Студенты ярославского колледжа, который находится на Нефтестрое в Красноперекопском районе, забили тревогу из-за слухов о нападении на студенток. Якобы за последнюю неделю пострадали уже две девушки.

— Насколько я знаю, избиение и попытка изнасилования у обеих девочек произошла вечером, когда уже стемнело. Кто нападал, неизвестно, — сообщила порталу 76.RU одна из учениц колледжа.

По слухам, которые ходят среди студентов, сейчас обе пострадавшие в тяжелом состоянии. При этом, как говорят молодые люди, в самом колледже им ничего толком не рассказывают. Якобы педагоги лишь скинули в общие чаты рекомендации не ходить в темное время поодиночке. Особенно девочкам. От этого студенткам стало еще больше не по себе.

Порталу 76.RU в колледже подтвердили факт нападения на их ученицу, но только один.

— Это произошло за стенами колледжа. Причем в выходной день — в воскресенье. То есть с учебой это никак не связано. То, что девушка оказалась нашей студенткой, это, по сути, просто совпадение. Как и то, что нападение произошло в нашем районе. Информация о том, что пострадавшая в реанимации, недостоверна. С девочкой всё хорошо, мы разговаривали с ней в понедельник. Она сняла побои. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы, — сообщили порталу 76.RU в учебном учреждении.

По данным нашего инсайдера в правоохранительных органах, на девушку напал молодой человек, с которым она, возможно, была знакома. Правда, он назвал другую дату происшествия — вторник, 17 сентября. По его же информации, попытки изнасилования не было.

— Парень ударил ее по лицу, она упала, он прижал ее коленом, но от криков девушки нападавший сам испугался и убежал, — сообщил источник 76.RU.

В УМВД по Ярославской области также сообщили, что им поступила информация только об одном случае нападения. Подробностей случившегося правоохранители пока не раскрывают.

— Сейчас по этому факту проводится проверка, — прокомментировали в полиции.

Если вам известна подробная информация о случившемся и вы хотите придать ее огласке, свяжитесь с нашей редакцией! Мы на связи в Telegram и «ВКонтакте».

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Комментарии
2
282097418
55 минут
Кареглазые?
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