«Заступился за девушек»: появились подробности гибели мужчины после драки на улице Кирова в Ярославле

Знакомый мужчины, погибшего после драки на улице Кирова в Ярославле, рассказал сайту 76.RU свою версию развернувшихся в ночь на 7 сентября событий. По его словам, мужчина, который впоследствии умер, сидел с приятелями в кафе на улице Кирова.
— Подошли две девушки, попросили защитить их от пристававшего напившегося посетителя. Завязалась драка, он упал и ударился головой о плитку. Приехали медики, но спасти не смогли — он умер в машине скорой, — рассказал знакомый погибшего.
Известно, что умерший жил в Ярославле, занимался недвижимостью.
Напомним, происшествие случилось в ночь на 7 сентября. По данным источника 76.RU в правоохранительных органах, официальная причина смерти мужчины не связана с дракой, а является следствием проблем со здоровьем.