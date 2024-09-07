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Происшествия эксклюзив «Заступился за девушек»: появились подробности гибели мужчины после драки на улице Кирова в Ярославле

«Заступился за девушек»: появились подробности гибели мужчины после драки на улице Кирова в Ярославле

Друзья покойного озвучили свою версию событий

859
3 комментария

На улице Кирова случилась потасовка, после которой умер мужчина

Знакомый мужчины, погибшего после драки на улице Кирова в Ярославле, рассказал сайту 76.RU свою версию развернувшихся в ночь на 7 сентября событий. По его словам, мужчина, который впоследствии умер, сидел с приятелями в кафе на улице Кирова.

—  Подошли две девушки, попросили защитить их от пристававшего напившегося посетителя. Завязалась драка, он упал и ударился головой о плитку. Приехали медики, но спасти не смогли — он умер в машине скорой, — рассказал знакомый погибшего.

Известно, что умерший жил в Ярославле, занимался недвижимостью.

Напомним, происшествие случилось в ночь на 7 сентября. По данным источника 76.RU в правоохранительных органах, официальная причина смерти мужчины не связана с дракой, а является следствием проблем со здоровьем.

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Комментарии
3
280232180
7 сентября 2024, 14:08
Дали ментам на лапу что б замяли !
Гость
7 сентября 2024, 13:59
Там камеры должны быть и все происходящее, должно фиксироваться
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