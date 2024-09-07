«Заступился за девушек»: появились подробности гибели мужчины после драки на улице Кирова в Ярославле

На улице Кирова случилась потасовка, после которой умер мужчина Источник: Кирилл Поверинов











Знакомый мужчины, погибшего после драки на улице Кирова в Ярославле, рассказал сайту 76.RU свою версию развернувшихся в ночь на 7 сентября событий. По его словам, мужчина, который впоследствии умер, сидел с приятелями в кафе на улице Кирова.

— Подошли две девушки, попросили защитить их от пристававшего напившегося посетителя. Завязалась драка, он упал и ударился головой о плитку. Приехали медики, но спасти не смогли — он умер в машине скорой, — рассказал знакомый погибшего.

Известно, что умерший жил в Ярославле, занимался недвижимостью.