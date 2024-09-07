В Ярославле после драки на улице Кирова скончался мужчина

В СК по Ярославской области факт смерти человека подтвердили, однако добавили, что причины его гибели не связаны с потасовкой.

Как пояснил сайту 76.RU источник в правоохранительных органах, у погибшего были проблемы со здоровьем — именно они и стали причиной смерти. Не так давно мужчина был прооперирован — ему проводили шунтирование. При этом повреждения, которые погибший получил в драке были, как отметил источник, не слишком серьезными.