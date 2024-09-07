В Ярославле после драки на улице Кирова скончался мужчина. ЧП произошло в ночь на 7 сентября.
— Была потасовка на улице. После нее мужчине стало плохо, — рассказали очевидцы.
На место происшествия вызвали скорую помощь, но спасти пострадавшего медикам не удалось.
В СК по Ярославской области факт смерти человека подтвердили, однако добавили, что причины его гибели не связаны с потасовкой.
Как пояснил сайту 76.RU источник в правоохранительных органах, у погибшего были проблемы со здоровьем — именно они и стали причиной смерти. Не так давно мужчина был прооперирован — ему проводили шунтирование. При этом повреждения, которые погибший получил в драке были, как отметил источник, не слишком серьезными.