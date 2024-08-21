В любви и согласии прожили более 50 лет и умерли в один день. Что известно о супругах-рыбаках, загадочно погибших на реке

Супруги более полувека были вместе и умерли в один день Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











В Тавде Свердловской области 18 августа произошла трагедия, которая потрясла весь город, — там обнаружили тела пожилых супругов Запольских. Можно было посчитать это чуть ли не за сказочный сюжет о любящей паре: жили долго и счастливо и умерли в один день. Но, к великому сожалению, никто не ожидал столь скорой кончины. Супруги, которые прожили вместе более 50 лет, отметили золотую свадьбу, были заядлыми рыбаками и в то утро тоже приехали отдохнуть с удочками к местной реке Карабашке, но при загадочных обстоятельствах умерли друг за другом: 75-летнюю Любовь Ивановну нашли мертвой в воде, а 76-летнего Валерия Васильевича — возле машины. Никто не видел, что произошло, поэтому восстанавливать картину трагедии пришлось судмедэкспертам. Наши коллеги из E1.RU поговорили с близкими супругов и выяснили, что же случилось в тот роковой день.



— Мы до сих пор все в шоке и не можем поверить. Они были как ниточка с иголочкой: всегда и везде вместе, — рассказывает Николай, племянник Любови Ивановны.

Это тот самый берег реки Карабашки, где нашли супругов, но фото сделано в начале весны Источник: PRO Тавда / T.me











Рыбалка в жизни супругов появилась не сразу. Познакомились в Тавде: она переехала туда с семьей из Свердловска и работала бухгалтером в местной торговой организации, а он был авиамехаником самолетов Ан-2 в Тюменской области. Казалось, они вообще не должны были встретиться, но судьба решила иначе.



Валерий Запольский в молодости Источник: Валерий Запольский / Ok.ru











Валерий Запольский в начале 70-х прилетел в свердловский город в командировку, случайно встретил будущую жену и влюбился. Чтобы быть с ней вместе, ему пришлось перебраться в чужой регион и оставить профессию. В Тавде он устроился сварщиком и полжизни проработал в гараже местного лесокомбината.



В свободное время он иногда выбирался с сетью на реку — но настоящим увлечением рыбалка стала для супругов, когда у них уже подрастали дети. Причем азарт проснулся тогда не у Валерия Васильевича, а у его жены.



— Мама увлекалась рыбалкой с 1986 года. Мы звали ее с собой с братом, когда у нее время было. Просто сходить порыбачить, на речку Азанку часто выбирались. И она с нами так ходила, а потом сама начала, — вспоминает сын Запольских Вячеслав. — Ей всегда ценные породы попадались, вот жерех например. У нас в Тавде он недавно появился, эта рыба водится в водохранилищах. И ей всегда попадались такие крупные экземпляры. И породы рыб другие, которые вот только появляются новые, откуда-то заходят, — вот ей на них сразу везло.

Валерий Васильевич выкладывал фотографии тех рек, на которых рыбачил, у себя в соцсетях Источник: Валерий Запольский / Ok.ru











Раньше, вспоминают родные Запольских, им приходилось выезжать со снастями за город. Вода в местных реках была грязной, и рыба в них почти не водилась, но в последние годы Тавда стала по-настоящему клевым местом. Сейчас здесь собираются рыбаки со всего региона: из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Алапаевска и Ирбита. Да и приезжих из других областей на берегах стало заметно больше. Супруги любили рыбачить без посторонних: выбирали тихие места и наслаждались природой.



Ну как тут можно отговорить человека? У них только это одно и осталось: дом, хозяйство, да вот на рыбалку вырваться. Николай, племянник скончавшейся пенсионерки

— Конечно, мы переживали, что они только вдвоем ездят. Мне вот тоже говорят: что ты ездишь, что ты ездишь. Я инфаркт перенес. Я говорю: а что на диване лежать, смерти ждать, — рассказывает племянник Любови Ивановны. — Они как на пенсию вышли, ну если не каждый день, то каждые выходные точно ездили. Картошку выкопают, например, и хоп — сразу с удочками отдохнуть ехали. В основном на донке рыбачили (донная удочка — рыбацкая снасть для ловли рыбы на глубоких водоемах. — Прим. ред.).

Валерий Васильевич и его супруга умерли из-за проблем с сердцем Источник: Валерий Запольский / Ok.ru











Крупный улов Запольские готовили к ужину, а мелких рыбешек отдавали на корм кошке и курам. К вылазкам с удочкой Валерий Васильевич всегда готовился тщательно и даже на протяжении нескольких десятилетий вел погодный дневник. Как опытный рыбак он знал, что на клев влияют не только осадки, но даже направление ветра. Пенсионер подбирал и место для ловли — в то утро они уехали за 15 километров от города, на безлюдный берег, где даже нет сотовой связи. Близкие считают, что это и стало их роковой ошибкой.



Причину смерти супругов уже установили судмедэксперты — это помогло родным пары пошагово восстановить трагедию.

Мама умерла еще на берегу и упала в реку вниз головой. Папа не понял, что она уже мертвая, и хотел ее вытащить. Вячеслав Запольский, сын скончавшихся супругов

— Они не утонули, у обоих отказало сердце. У мамы в легких не было воды. Никого рядом не было. Отец пытался звонить в Тавду, в скорую, знакомым, но там телефоны не ловят. Видимо, на этом фоне он не выдержал и тоже скончался, — рассказал сын Вячеслав. — У папы до этого был инфаркт, а мама недавно проходила диспансеризацию. Никто не сказал даже, что ей лечение нужно, а у нее, оказывается, были проблемы. Ей нельзя было никуда выезжать, но это выяснилось только сейчас. Еще и магнитная буря была, это тоже могло повлиять.



Супругов обнаружил рыбак, которой случайно проходил мимо. Он вызвал на место полицию.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти пенсионеров, но уже установлено, что криминала здесь нет. У Запольских остались трое внуков, трехлетняя правнучка и два взрослых сына. Старший работает заместителем начальника пожарной части в селе Городище в Тавдинском районе, а младший — специалист авиалесоохраны, в день смерти родителей тушил пожары в Бурятии. В ближайшие дни он должен вернуться домой, чтобы помочь брату с организацией похорон.

Мы приносим соболезнования близким Валерия и Любови Запольских.



С начала июня на реках и озерах Свердловской области произошло уже 23 происшествия, в результате которых утонули 22 человека, в том числе 5 детей.

