Погиб ребенок, пострадали более 10 человек: на Кубани автобус попал в ДТП с легковушкой и грузовиком

В Армавире (Краснодарский край) произошло массовое ДТП. Столкнулось сразу несколько автомобилей. Более 10 человек пострадали.
— Столкнулись грузовик, легковушка и микроавтобус. 11 человек пострадали, из них трое детей. Двое погибли, в том числе один ребенок, — сообщили в краевом МЧС.
Погибшие ехали в легковом автомобиле. Их уже вытащили спасатели, которые работали на месте.
На кадрах с места происшествия видно большое количество стройматериалов. У легковушки выбиты стекла, а переднюю часть автобуса полностью разворотило.
Авария произошла на 177-м километре автодороги Р-217 «Кавказ». Столкнулись автомобиль Volkswagen Passat CC, грузовой автомобиль Freightliner, а также рейсовый автобус Mercedes Sprinter.
По данным прокуратуры, Passat не пропустил грузовой автомобиль и столкнулся с ним. После этого обе машины влетели в рейсовый автобус, который ехал по встречке.
Теперь прокуратура возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).
На месте работают 31 сотрудник МЧС и 10 единиц техники.