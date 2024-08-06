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Происшествия Погиб ребенок, пострадали более 10 человек: на Кубани автобус попал в ДТП с легковушкой и грузовиком

Погиб ребенок, пострадали более 10 человек: на Кубани автобус попал в ДТП с легковушкой и грузовиком

Спасатели достают людей из покореженных машин

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1 комментарий
В автомобилях было много детей

В Армавире (Краснодарский край) произошло массовое ДТП. Столкнулось сразу несколько автомобилей. Более 10 человек пострадали.

— Столкнулись грузовик, легковушка и микроавтобус. 11 человек пострадали, из них трое детей. Двое погибли, в том числе один ребенок, — сообщили в краевом МЧС.

На кадрах видно множество обломков

Погибшие ехали в легковом автомобиле. Их уже вытащили спасатели, которые работали на месте.

Легковушка не пропустила грузовое авто

На кадрах с места происшествия видно большое количество стройматериалов. У легковушки выбиты стекла, а переднюю часть автобуса полностью разворотило.

Авария произошла на 177-м километре автодороги Р-217 «Кавказ». Столкнулись автомобиль Volkswagen Passat CC, грузовой автомобиль Freightliner, а также рейсовый автобус Mercedes Sprinter.

По данным прокуратуры, Passat не пропустил грузовой автомобиль и столкнулся с ним. После этого обе машины влетели в рейсовый автобус, который ехал по встречке.

Теперь прокуратура возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

На месте работают 31 сотрудник МЧС и 10 единиц техники.

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ДТП Армавир Пострадавшие Погибшие Автобус
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Комментарии
1
Гость
7 августа 2024, 16:32
хоть бы приложили скрин карты, а то не очень понятно, кто где кого не пропустил и почему вообще должен был это сделать, и как так вышло, что (судя по выше написанному) это дтп произошло в одной полосе, а потому уже на встречку улетели
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