Погиб ребенок, пострадали более 10 человек: на Кубани автобус попал в ДТП с легковушкой и грузовиком

В автомобилях было много детей Источник: МЧС России











В Армавире (Краснодарский край) произошло массовое ДТП. Столкнулось сразу несколько автомобилей. Более 10 человек пострадали.



— Столкнулись грузовик, легковушка и микроавтобус. 11 человек пострадали, из них трое детей. Двое погибли, в том числе один ребенок, — сообщили в краевом МЧС.

На кадрах видно множество обломков Источник: МЧС России











Погибшие ехали в легковом автомобиле. Их уже вытащили спасатели, которые работали на месте.



Легковушка не пропустила грузовое авто Источник: МЧС России

На кадрах с места происшествия видно большое количество стройматериалов. У легковушки выбиты стекла, а переднюю часть автобуса полностью разворотило.

Авария произошла на 177-м километре автодороги Р-217 «Кавказ». Столкнулись автомобиль Volkswagen Passat CC, грузовой автомобиль Freightliner, а также рейсовый автобус Mercedes Sprinter.



По данным прокуратуры, Passat не пропустил грузовой автомобиль и столкнулся с ним. После этого обе машины влетели в рейсовый автобус, который ехал по встречке.



Теперь прокуратура возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

