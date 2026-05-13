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Мой дом Обустраиваем дачу Обзор Спасаем огород без химии: 7 растений, которые прогонят вредителей лучше любых ядов

Спасаем огород без химии: 7 растений, которые прогонят вредителей лучше любых ядов

Бонусом «зеленые охранники» украсят ваш участок

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Некоторые растения помогут справиться с вредителями на огороде лучше любых спреев и растворов | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUНекоторые растения помогут справиться с вредителями на огороде лучше любых спреев и растворов | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Некоторые растения помогут справиться с вредителями на огороде лучше любых спреев и растворов

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

Наступил дачный сезон — и самое время подумать о том, как защитить будущий урожай от вредителей. Для этого есть специальные средства, но можно обойтись и консервативными методами — без лишней химии и токсичных веществ. Достаточно просто посадить специальные растения, которые точно впишутся в любой сад и огород. Рассказываем, какие «зеленые охранники» отпугнут вредителей лучше любого яда.

Бархатцы  — гроза нематод

Если бы за вклад в защиту урожая растениям раздавали премии, то бархатцы забрали бы их в первую очередь. Эти пушистые цветы с характерным пряным запахом — настоящие защитники дачи. Они не только украшают участок — их корни выделяют фитонциды прямо в почву, дезинфицируя ее.

Высадить цветы стоит там, где в прошлом сезоне росли клубника или картофель. Бархатцы — злейшие враги нематод, которые портят корневую систему растений. Также их запах не переносят тля, капустная муха и даже медведка. Из листьев и цветов также можно приготовить настой для опрыскивания: ведро наполовину заполните сырьем, залейте теплой водой, настаивайте сутки и опрыскивайте посадки, которые нужно защитить или спасти.

Календула (Ноготки) — санитар сада

Календулу часто называют «цветком для ленивых», и это звание она носит заслуженно. Цветочки неприхотливы, радуют бутонами всё лето, да еще и размножаются самосевом. Но главное достоинство календулы в том, что это настоящая приманка для полезных насекомых (тех самых, которые уничтожат тлю) и одновременно мощный репеллент.

Ее липкие стебли и яркий запах не переносят колорадские жуки, гусеницы и клещи. Опытные садоводы советуют сажать ее в междурядьях картофеля и капусты. Кроме того, календула подавляет развитие грибковых заболеваний, таких как фитофтороз, не давая спорам размножаться.

Настурция — ловушка для тли и белокрылки

Главная задача настурции — не отпугивание вредителей, а их отвлечение. Ее сладковатый аромат для тли и гусениц капустницы привлекательнее, чем запах капусты или перцев.

Посадив настурцию рядом с овощами, вы перетянете вредителей на нее. Они атакуют цветок, давая вашим грядкам возможность спокойно расти. Особенно хорошо растение себя показывает в борьбе с белокрылкой.

Лаванда — защита от муравьев и элегантность участка

Лаванда в огороде — это признак хорошего вкуса дачника. Но помимо эстетики, она отлично справится с муравьями, тлей, мухами и слизнями: насекомые не переносят аромат лаванды, который так ценят люди.

А еще, если разложить срезанные веточки лаванды на крыльце или внутри дома, то можно забыть и о назойливых комарах или моли. Учитывайте, что лаванда теплолюбива, но в средней полосе ее можно выращивать в горшках и контейнерах, расставляя их в проблемных зонах.

Базилик — спаситель томатов от совок и муравьев

Базилик — это живой щит для ваших помидоров и перцев. Эфирные масла базилика (особенно сортов с фиолетовым оттенком) настолько сильны, что дезориентируют насекомых.

Он отлично отпугивает тлю, паутинного клеща и совку. Есть и другой бонус: считается, что соседство с базиликом улучшает вкус томатов. А если вы сидите вечером на террасе и вас донимают комары, просто разотрите в руках лист базилика и протрите открытые участки тела — химический спрей не понадобится.

Пижма — природный инсектицид

Это растение — тяжелая артиллерия. Если другие травы просто «не нравятся» насекомым, то пижма действует как химическое оружие массового поражения. При растирании она издает резкий камфорный запах, который буквально выживает с участка колорадского жука, клещей, нематод и даже муравьев.

Пижма многолетняя и очень живучая, поэтому сажать ее лучше подальше от культурных грядок, чтобы она не вытеснила их, но в пределах досягаемости запаха. Из нее также готовят настои для опрыскивания: 1 кг свежей травы настаивают в 5 л воды сутки, затем кипятят полчаса, процеживают и опрыскивают пораженные растения.

Мята и мелисса — прощайте, комары

Эти травы — палочки-выручалочки для зоны отдыха. Они содержат огромное количество эфирных масел, которые не выносят комары, муравьи и мошки.

Мята имеет один недостаток: она быстро захватывает дачную территорию. Сажайте ее в старые ведра или прикопайте широкие бордюры, чтобы корни не расползались. Зато, если натереть листик мяты в руках, можно надолго забыть о зуде от укусов. А журчалки и осы-охотники, которые прилетят на запах цветущей мяты, быстро уничтожат тлю на соседних грядках.

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Кристина КалининаКристина Калинина
Кристина Калинина
Журналист
Дача Вредитель Огород Растение
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