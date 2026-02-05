В десятках тысяч домов перестанут работать лифты: что происходит

В российских городах возникла серьезная проблема: почти 70 тысяч лифтов отработали свой срок и требуют замены или ремонта. Об этом предупредил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
По его словам, эксплуатацию лифтов удалось продлить, но лишь на четыре года. А потом всё просто может встать.
«У нас почти 70 тысяч лифтов, которые завершили срок эксплуатации. Мы их продлили до 30-го года. Но если к 30-му году эти лифты не будут заменены или модернизированы, капремонт не произойдет, эти лифты работать не будут», — заявил министр в интервью телеканалу «Россия 24».
Министр подчеркнул, что решение задачи потребует слаженной работы регионов, муниципалитетов и профильных организаций. Особые сложности возникают в домах, где жильцы управляют имуществом самостоятельно: там порой непросто согласовать необходимые мероприятия.
Отметим, что в 2026 году в российских городах планируют заменить 19 тысяч лифтов. Об этом Ирек Файзуллин сообщил на одном из совещаний с регионами и главными распорядителями бюджетных средств. А в 2025 году в России заменили около 16–17 тысяч лифтов.
Кроме того, министр отметил, что 36 регионов воспользовались специальной мерой поддержки: им списали две трети задолженности по бюджетным кредитам, выделенным на замену лифтов.