Выращиваем долларовое дерево дома: как ухаживать за замиокулькасом, чтобы он не болел

Замиокулькас или долларовое дерево — одно из самых популярных комнатных растений, с которым в домашних условиях справится даже новичок. Но все же важно учитывать несколько нюансов в уходе. Особенно это касается выбора растения и его пересадки.

Уход в домашних условиях за замиокулькасом

Замиокулькас — растение, которое смотрится в любом интерьере мило и гармонично, но при этом не капризно и не требовательно к уходу. Во многих странах долларовое дерево выращивают, как комнатное или офисное. Родом растение из Южной Африки и не требует особой почвы, обильного полива или регулярных подкормок. В дикой природе растет в каменистых местностях.

«Замиокулькас многие называют долларовым деревом. История возникновения такого названия, наверное, связана в первую очередь с формой листа. Он блестит, напоминает доллар», — объяснила Татьяна Чернова, практикующий ландшафтный дизайнер.

Долларовое дерево безопасно для человека и животных и не вызывает аллергию. Ядовит лишь его сок. Поэтому при работе с листьями и пересадке растения лучше надевать перчатки.

«Замиокулькас предпочитает рассеянный свет и может расти даже в полутени. Часто люди ставят его в ванной, если есть окно. И ему этих условий будет достаточно. Он хорошо переносит влажную атмосферу, любит тепло. При этом нельзя ставить его на сквозняк», — предупредила цветовод.

Как выбрать комнатное растение

В первую очередь нужно обратить внимание на состояние почвы. Она не должна быть пересохшей, не должно быть мух и других вредителей. Важно, чтобы и само растение было без повреждений, желтых листьев, налета.

«При покупке желательно сразу его не пересаживать, дайте возможность ему адаптироваться. Если вянуть начал, то нужно наладить режим полива и проверить температуру, чтобы не было холодно», — отметила специалист.

Долларовое дерево относится к суккулентам — способно накапливать воду, поэтому листья плотные и блестящие. В строгом и регулярном поливе замиокулькас не нуждается. Не слишком длительную засуху перенесет спокойно, а вот перелив навряд ли стерпит — у него могут легко загнить корни из-за избытка влаги.

«При пересадке на дне горшка должен быть дренаж. Почва должна быть более легкой, воздушной, чтобы вода не застаивалась, а к корням поступал воздух. По составу это: дерновая и листовая земля, торф, песок», — перечислила Татьяна Чернова.

Пересаживать растение стоит не реже, чем раз в два года, потому что у него достаточно мощные корни, которые начинают давить на горшок. Размер емкости должен увеличиваться примерно на 15-20% при каждой пересадке.

Как поливать замиокулькас

Важно следить за температурой воды для полива — она должна быть не холодной. После полива нужно обязательно убирать воду из поддона, чтобы корни не загнили. В среднем вода требуется растению раз в 2-3 недели в зависимости от состояния помещения, в котором он находится, и времени года. Летом поливать стоит чаще — один раз в 1-2 недели, зимой может потребоваться один полив в месяц.

«Полив нужен умеренный. Следите за состоянием сухости почвы, и только после того, как она просохла на глубину 2−3 сантиметра, поливайте. Зимой полив совсем сокращается, по сравнению с летом. В осенне-весенний период может быть раз в 2−3 недели. Цветение бывает очень редко, я лично не наблюдала такого», — отметила специалист.

Достаточно обычных зеленых удобрений или комплексных минеральных для суккулентов. Подкармливать стоит только в период активного роста с апреля до сентября максимум раз в месяц.